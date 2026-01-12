Od narednog mjeseca veći iznos dječjeg doplatka u FBiH

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić potvrdio je da su pušteni nalozi za isplatu federalnog dječjeg doplatka za decembar 2025. godine. Isplata obuhvata ukupno 91.533 djece na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Za ovu namjenu iz federalnog budžeta izdvojeno je više od 20,3 miliona konvertibilnih maraka. Ministar Delić istakao je da broj djece obuhvaćene ovim pravom kontinuirano raste iz mjeseca u mjesec, što, kako je naveo, potvrđuje sve veći značaj dječjeg doplatka u sistemu socijalne zaštite.

Prema njegovim riječima, ukupna budžetska sredstva za dječji doplatak bilježe snažan rast u posljednjih nekoliko godina. Dok je 2022. godine za ovu namjenu bilo planirano 50 miliona KM, budžet je u 2025. godini povećan na 228 miliona KM.

Delić je podsjetio i da od narednog mjeseca dolazi do povećanja iznosa federalnog dječjeg doplatka, koji će iznositi 195 KM po djetetu. Istovremeno, porast će i porodični cenzus, koji će biti utvrđen na 410,80 KM po članu domaćinstva. Ove izmjene rezultat su rasta minimalne plate, koja će u periodu od 1. januara do 31. decembra 2026. godine iznositi 1.027 KM neto.

Iz Ministarstva rada i socijalne politike ranije je najavljeno da se razmatra mogućnost proširenja prava na federalni dječji doplatak na svu djecu u Federaciji BiH, uz finansijsku podršku kantonalnih vlasti. Ministar Delić izrazio je nadu da bi takav model mogao biti uveden u skorijem periodu, čime bi se dodatno ojačala podrška porodicama s djecom.

