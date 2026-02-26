Najgledaniji Pink kanali na MOVE TV aplikaciji

MOVE TV aplikacija Supernove donosi svijet vrhunske zabave uz više od 50 najgledanijih Pink kanala i bogat izbor domaćih, sportskih, filmskih i muzičkih sadržaja za sve generacije.

Bez obzira na to gdje se nalaziš, omiljeni Pink kanali dostupni su ti na svim pametnim uređajima- na televizoru, telefonu ili tabletu. MOVE TV pruža potpunu slobodu gledanja, bilo da si kod kuće ili u pokretu.

Ponuda je kreirana da prati savremeni tempo života, zbog čega korisnici mogu birati između paketa sa ugovorom, ali i potpuno fleksibilne opcije bez ugovorne obaveze.

Ljubitelji filmske umjetnosti uživaće u najnovijim holivudskim ostvarenjima na kanalima Pink Premium i Pink Movies, dok Pink Western donosi bezvremenske klasike i duh starih dobrih vremena za sve fanove vestern avantura.

Za sve kojima je muzika pokretač, tu su Pink Music i Pink Folk kanali, sa hitovima različitih žanrova. Poseban segment ponude čini ekskluzivni Elita Live paket sa četiri specijalizovana TV kanala koji su u potpunosti posvećeni reality sadržaju i omogućavaju da pratiš dešavanja uživo u svakom trenutku. Elita se dokupljuje kao dodatni paket za 9,90 KM mjesečno.

Uvjeri se u kvalitet usluge i registracijom na sajtu movetv.ba isprobaj MOVE TV aplikaciju potpuno besplatno tokom prva 24 sata.

Za više informacija, pozovi Supernova Kontakt centar na besplatan broj 0800 30 630.

Zabavi se bez pauze – uz MOVE TV i Supernovu!