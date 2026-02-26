Obostrana upala pluća – šta je i kako je prepoznati na vrijeme?

Pneumonija, odnosno upala pluća je ozbiljna bolest bilo da je jedno plućno krilo zahvaćeno ili oba, a dvostruka odnosno obostrana može biti fatalna ako se ne liječi.

Šta je obostrana upala pluća?

Obostrana upala pluća je infekcija u oba plućna krila, uzrokovana bakterijama, virusima ili gljivicama.

Simptomi obostrane pneumonije

Bez obzira na to da li je upalu pluća u jednom ili oba plućna krila, simptomi su isti, a među njima su:

Produktivni kašalj

Povišena tjelesna temperatura

Plave ili ljubičaste usne ili nokti

Zbunjenost – češće se javlja kod osoba starijih od 65 godina

Brzo disanje ili otežano disanje

Ekstremni umor

Povećan puls

Oštri, probadajući bolovi u grudima pri disanju ili kašljanju.

Kada je potrebno javiti se ljekaru?

Ako postoje problemi sa disanjem, bol u grudima, neumoran, kontinuirani kašalj ili temperatura iznad 38 stepeni koju nije lako kontrolisati, odmah treba otići kod ljekara, prenosi b92.

Ovi simptomi ukazuju na težu infekciju koja može izazvati ozbiljnije, hronično stanje kao što je:

Otkazivanje bubrega

Sepsa

Moguća je i smrt

Pneumonija se može kategorisati i prema broju inficiranih režnjeva u plućima. Što je više segmenata pluća zaraženo, to je teža bolest. Ovo je slučaj čak i ako su svi zaraženi segmenti u jednom plućnom krilu.

Faktori rizika za obostranu upalu pluća

Generalno, određene populacije imaju veći rizik od dobijanja upale pluća:

odojčad i mala djeca

ljudi stariji od 65 godina

ljudi sa oslabljenim imunološkim sistemom od bolesti ili nekih lijekova

ljudi sa bolestima kao što su astma, cistična fibroza, dijabetes ili srčana insuficijencija

ljudi koji puše ili zloupotrebljavaju drogu ili alkohol

ljudi koji su imali grip ili neku drugu prehladu

Liječenje obostrane pneumonije

Upala pluća u oba plućna krila liječi se na isti način kao i kada zahvati jedno.

Plan liječenja zavisiti od uzroka i težine infekcije, uzrasta i opšteg zdravlja. Liječenje može da uključuje lijekove bez recepta za ublažavanje bolova i temperature, kao i lijekove za kašalj, ali i kiseoničku potporu.

Specifični tretmani za različite vrste pneumonije

Virusna pneumonija

Virusna pneumonija se može liječiti antivirusnim lijekovima i lijekovima koji imaju za cilj ublažavanje simptoma. Antibiotici nisu efikasni u liječenju virusa.

Većina slučajeva se može liječiti kod kuće. Ali, ljudima sa hroničnim zdravstvenim stanjem ili starijim odraslim osobama možda će biti potrebna hospitalizacija.

Bakterijska pneumonija

Bakterijska pneumonija se liječi antibioticima. Konkretni antibiotik će zavisiti od vrste bakterije koja izaziva upalu pluća.

Većina slučajeva se može liječiti kod kuće, ali za neke će biti potreban boravak u bolnici. Mala djeca, stariji odrasli i ljudi sa oslabljenim imunološkim sistemom možda će morati da budu hospitalizovani i liječeni intravenskim (IV) antibioticima. Možda će im trebati i pomoć pri disanju.

Mikoplazma pneumonija je vrsta bakterijske pneumonije. Obično je blaga i često pogađa oba pluća. Pošto je bakterijska, liječi se antibioticima.

Vrijeme oporavka

Uz pravilan način liječenja, većina, inače zdravih ljudi može očekivati boljitak u roku od tri do pet dana. Ako nema osnovnih zdravstvenih problema, najvjerovatnije će moći da nastave sa svojim normalnim aktivnostima za sedmicu dana ili malo duže.

Umor i blagi simptomi, kao što je kašalj, mogu trajati duže.