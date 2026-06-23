Nakon Tuzle i Srebrenika, najveća zastava BiH na kuli Husein-kapetana Gradaščevića

Na zidine kule Husein-kapetana Gradaščevića danas je spuštena najveća zastava Bosne i Hercegovine.

Klub Zmajevo srce iz Tuzle, zajedno sa prijateljima i brojnim partnerima, pokrenuo je projekat izrade najveće zastave Bosne i Hercegovine, koja će simbolizirati zajedništvo, ponos i ljubav prema domovini.Zastava je već krasila trgove u Tuzli i Srebreniku, a ovog jutra stigla je u Gradačac gdje se upravo razvila na Kuli Husein-kapetana Gradaščevića.

U gradu Zmaja od Bosne bit će razvijena pred hiljadama navijača u fan zoni, dok će tokom dana ukrašavati i prepoznatljivu kulu Zmaja od Bosne. Organizatori vjeruju da će ovaj projekat ostati upamćen kao jedan od najljepših primjera zajedništva i ljubavi prema Bosni i Hercegovini.

– Zastava nije samo komad platna. Nije ovo samo zastava od 800 kvadratnih metara. Ona je simbol svih nas. Ovo je simbol svih naših različitosti koje se spajaju u jednu ljubav – ljubav prema Bosni i Hercegovini. Simbol ljudi koji vjeruju da se domovina voli djelima, srcem i zajedništvom. Ona pripada svakom čovjeku koji Bosnu i Hercegovinu nosi u srcu. Zato dođite da zajedno ispišemo još jednu stranicu historije. Vidimo se sutra u Gradačcu – pod najvećom zastavom Bosne i Hercegovine, poručili su iz Kluba “Zmajevo srce”.