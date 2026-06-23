Simulacijska vježba na Međunarodnom aerodromu Tuzla

na Međunarodnom aerodromu Tuzla (MAT) će 25. juna 2026. godine, u periodu od 12:00 do 14:00 sati, biti održana metodsko – pokazna vježba „Simulacija stvarnih situacija: oružani napad, talačka kriza i napušten prtljag – eksplozivna naprava”.

Vježbom rukovodi Državni komitet za sigurnost civilnog zrakoplovstva Bosne i Hercegovine a ista se realizovala u skladu sa Programom sigurnosti civilnog vazduhoplovstva BiH, te u okviru obaveza propisanih međunarodnim standardima i preporučenim praksama Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO).

U realizaciji vježbe, pored članova Državnog komiteta za sigurnost civilnog zrakoplovstva BiH, učestvuju predstavnici Međunarodnog aerodroma Tuzla, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA-e), Granične policije BiH, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, MUP-a Tuzlanskog kantona, Ministarstva odbrane BiH – Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i pripadnici EUFOR-a, saopšteno je iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.