Nastavlja se istraga o slučaju pronalaska 31 djeteta u porodičnoj kući kod Brčkog

Šef Policije Brčko distrikta BiH Goran Pisić apelovao je danas na sve medije da imaju razumijevanja za cijelu situaciju, koja je nastala nakon što je Policija pod nadzorom Tužilaštva Brčko distrikta BiH slobode lišila određen broj lica pod sumnjom da su umiješana u krivična djela “trgovina ljudima“, “trgovina djecom“ i “zapuštanje ili zlostavljanje djeteta“, a u vezi s tim se preduzimaju hitne istražne radnje.

U izjavi iz policije kaže se da se radi o veoma delikatnoj situaciji jer su u pitanju djeca te kompleksnom slučaju koji podrazumijeva nekoliko pravaca djelovanja.

– Razumijemo potrebu medija odnosno javnosti i sigurno ćemo adekvatno da informišemo javnost, a poštujući opsežnu istragu koju ni u kojem slučaju ne smijemo narušiti. Svaku važnu informaciju dostavićemo na vrijeme i u obimu koji neće naštetiti ionako osjetljivoj situaciji – kaže se u izjavi šefa Policije Brčko distrikta BiH Gorana Pisića.

Podsjećanja radi, juče je u prigradskom naselju Ivici u Brčkom usljed redovnih aktivnosti radnika Centra za socijalni rad Distrikta otkriveno da u jednoj privatnoj kući boravi 31 dijete starosti od šest mjeseci do 12 godina bez roditeljskog nadzora i staranja, što je potvrđeno iz Policije i Tužilašta Distrikta.

U kasnim večernjim satima istog dana, Policija Brčko distrikta BiH je pod nadzorom Tužilaštva Brčko distrikta BiH lišila slobode tri lica – Z.Đ. i A.Đ. iz Brčkog i V.P. iz Banja Luke zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična djela “trgovina ljudima”, “trgovina djecom“i “zapuštanje ili zlostavljanje djeteta”.

– Identitet djece za sad nije utvrđen, a jedan broj njih posjeduje dokumente koji izdati od strane organa stranih država – potvrdio je vršilac dužnosti glavnog tužioca u Tužilaštvu Brčko distrikta Radmilo Ivanović.

Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić kazao je da su se policija i tužilaštvo odmah uključili u istragu i djeca su izmještena na drugu lokaciju gdje su i medicinski zbrinuta, a daljnja istraga će pokazati šta je stvarna pozadina i motiv ovog slučaja.

– Istrazi se pristupa vrlo ozbiljno i u javnost će izlaziti samo one informacije koje su provjerene zbog Konvencije o zaštiti djeteta. Ono što zabrinjava jeste pitanje koliko je dugo to bilo u našem komšiluku, a da niko nije na to obratio pažnju – kazao je Milić.

On je zahvalio radnicima Centra za socijalni rad Distrikta, Policiji i Tužilaštvu na pravovremenoj i profesionalnoj reakciji, rekavši kako se nada da će istrajati na rješavanju ovog slučaja uz sva uvažavanja prava djeteta.

Istraga o ovom slučaju se nastavlja i kako je saopšteno javnost će blagovremeno biti obavještena o toku i detaljima iz istrage, poštujući etičke norme i prava dijeteta.

(RTVTK/FENA)