Vlažni kolovozi, magla i radovi širom BiH: Vozačima se savjetuje dodatni oprez

Kolovozi su mjestimično vlažni, dok je na pojedinim dionicama u višim predjelima vidljivost smanjena zbog magle ili niske naoblake. Iz BiHAMK-a upozoravaju i na učestale odrone, te vozačima savjetuju dodatni oprez i prilagođavanje brzine uslovima na cesti.

Zbog redovnog servisiranja tunela 1. mart na autocesti A-1 zatvoren je smjer Lašva–Zenica, pa se saobraćaj do završetka radova odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi na sanaciji kolovoza izvode se i na dionici autoceste A-1 Kakanj–Lašva, gdje je u dužini od tri kilometra zatvorena lijeva traka. Saobraćaj se na tom dijelu preusmjerava i odvija dvosmjerno desnom stranom, u smjeru Lašva–Kakanj.

Na dionicama autoceste A-1 Sarajevo sjever–Podlugovi i Sarajevo zapad–Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Zabranjen je saobraćaj za sva vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje–Miljevina. Vozila do 3,5 tone koriste alternativne pravce preko Grepka ili Kalinovika, pri čemu se na toj ruti nalazi oko 19 kilometara makadamskog puta. Teretna vozila preusmjeravaju se preko Rogatice i Ustiprače.

Na magistralnoj cesti M-5, na dionici granični prijelaz Izačić – Bihać, u toku je rekonstrukcija mosta preko potoka Mrižnica. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom trakom, preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini radova.

Na magistralnoj cesti Tuzla – Bijeljina, na lokalitetu Banj Brdo, putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju naizmjenično jednom trakom, dok je za teretna vozila saobraćaj i dalje obustavljen.

Na cesti Jablanica – Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila i dalje na snazi zabrana saobraćaja.

Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno iznose od 10 do 30 minuta.