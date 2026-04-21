Otvoren Javni poziv za izradu dokumentarnog filma radnog naziva „Srebrenik – Priče iz Kraljevskog grada“

Na osnovu člana 6. i člana 15. Pravila o organizovanju JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik i Odluke o pristupanju izradi dokumentarnog filma radnog naziva „Srebrenik – Priče iz Kraljevskog grada“ od 21.04. 2026.godine, direktor JU Centar za kulturu i informisanje objavljuje:

JAVNI POZIV

za angažovanje registrovanih Udruženja za izradu dokumentarnog filma radnog naziva „Srebrenik – Priče iz Kraljevskog grada“ po osnovu ugovora.

Predmet Javnog poziva

JU Centar za kulturu i informisanje poziva zainteresovana udruženja građana za dostavljanje prijava za izradu dokumentarnog filma “Srebrenik – Priče iz Kraljevskog grada”.

Dokumentarni film bi obrađivao tematiku važnih događaja iz perioda agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu u periodu 1992-1995.

U filmu bi se, kroz relevantne dokumente, analize, intervjue sa relevantnim svjedocima i savremenicima događaja, na visokom profesionalnom istraživačkom nivou, realizovao film u kojem bi, u dugometražnoj formi do 120 minuta, bio prikazan dramatični period od 1992-1995. godine, period agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, na području općine, a danas grada Srebrenika, ali i na drugim važnim bojištima na kojima su borci Armije RBiH, pripadnici 21/212. brdske brigade odigrali važnu, herojsku ulogu. Posebno je važan taj segment bespoštedne borbe na područjima drugih napadnutih područja u RBiH.

U dokumentarnom filmu radnog naslova „Srebrenik – Priče iz Kraljevskog grada“ treba obraditi slijedeće:

Snimiti 30 intervjua sa učesnicima i relevantnim ličnostima. Po potrebi broj učesnika se može i povećati. Snimiti sve važnije lokalitete koje obrađuje film.

/Dron+kamera/.

Iskoristiti svu dostupnu dokumentaciju (video, foto, pisanu…) i uvrstiti je kreiranje filma.

Film bi bio rađen tehnikom koja podrazumjeva korištenje kamera i dronova formata 4K, kao i drugih tehničkih pomagala, uz proces masteringa video i audio snimaka iz perioda koji film obrađuje.

Mjesto rada je Grad Srebrenik.

Vrijeme angažmana 24 mjeseca od dana zaključenja ugovora.

Javni poziv je objavljen na web stranica Grada Srebrenika www.srebrenik.ba i www.radiosrebrenik.ba

Pravo učešća

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju pravna lica – Udruženje građana registrovana u BiH.

Udruženje moraju biti dokazana u oblasti produkcije dokumentarnih filmova.

Da bi učestvovalo u konkretnom Javnom pozivu, Udruženje građana mora zadovoljavati minimalne kvalifikacione uslove i to:

a) Da je registrovano kod nadležnog ministarstva za obavljanje predmetne djelatnosti

b) Da ima uspješno realizovanih najmanje deset (10) ugovora na izradi dokumentarnih filmova u prethodnih 10 (deset) Godina i čija pojedinačna vrijednost svakog filma ne može biti manja od 20.000,00 KM.

Potrebna dokumentacija i način prijave

Uz prijavu, udruženja su dužna dostaviti sljedeću dokumentaciju u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od tri mjeseca:

1. Rješenje o registraciji kod nadležnog ministarstva.

2. Dokaz o realizovanim projektima- snimljenim filmovima: ugovori (najmanje 10) i medijski izvještaji sa održanih premijera dokumentarnih filmova.

Javni poziv će biti otvoren petnaest (15) dana od dana objave na web stranicama Grada Srebrenika www.srebrenik.ba i JU Centra za kulturu i informisanje Srebrenik www.radiosrebrenik.ba .

Prijave sa pratećom dokumentacijom zainteresovani kandidati su dužni dostaviti putem pošte ili neposredno na adresu: JU Centar za kulturu i informisanje, Ul. Džafera Hogića 1, 75350 Srebrenik, sa naznakom „Prijava na Javni poziv za izradu dokumentarnog filma.

Prijave koje pristignu izvan utvrđenog roka ili nepotpune neće se uzeti u razmatranje.

Dokumentacija dostavljena uz Prijavu se ne vraća podnosiocu. Posebno formirana Redakciona komisija imenovana od strane gradonačelnika, utvrditi će kriterije i cijeniti dostavljene prijave po ovom Javnom pozivu, po potrebi vršiti provjeru dostavljene dokumentacije te izvršiti prijedlog za odabir ponuđača, a u skladu s projektnim zadatkom.

O rezultatima izbora aplikanti će biti blagovremeno obaviješteni pismenim putem.

Ugovaranje

Odabranom ponuđaču biće ponuđen Ugovor o međusobnim pravima i obavezama u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o ovom Javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 035/ 345-839 ili E-mail: ckisrebrenik@gmail.com.