Olakšice za osiguranike u TK, pacijenti više neće kupovati ampule, više novca za pomagala

Vlada Tuzlanskog kantona dala je na jučerašnjoj sjednici saglasnost na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja (ZZO TK) za 2026. godinu, čime je budžet Zavoda povećan na ukupno 634,5 miliona KM.

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja TK Denis Husić pojasnio je da rebalans plana predviđa povećanje od 19,6 miliona KM u odnosu na ranije projektovana sredstva, a ključni razlozi su ispunjavanje obaveza prema radnicima i proširenje prava pacijenata.

Najveći dio sredstava u iznosu od 18,4 miliona KM, usmjeren je na realizaciju kolektivnog ugovora potpisanog između sindikata i Vlade TK.

– U proteklom periodu došlo je do zaključenja kolektivnog ugovora kojim je predviđeno povećanje plata i izmirenje obaveza prema uposlenicima u zdravstvu, za što smo ovim izmjenama osigurali neophodna sredstva – istakao je Husić.

Značajan iskorak napravljen je i u segmentu farmaceutske zaštite, gdje su sredstva za lijekove povećana za 2,7 miliona KM. Direktor Husić je naglasio uvođenje novog modula koji će direktno olakšati liječenje pacijenata.

– Naši osiguranici više neće biti dužni da sami kupuju ampulirane lijekove i traže refundaciju. Uvodimo modul ampula u domovima zdravlja, čime će pacijentima koji ispunjavaju smjernice terapija biti omogućena direktno u zdravstvenim ustanovama. Također, povećali smo izdatke za terapiju bola i specijalnu medicinsku hranu za po 100.000 KM – pojasnio je direktor ZZO TK.

Osim navedenog, sredstva za ortopedska pomagala uvećana su za 800.000 KM, čime ukupna pozicija za ove namjene sada iznosi 9,8 miliona KM.

– Ovim povećanjima direktno odgovaramo na potrebe naših osiguranika, podižemo standard zdravstvene zaštite i osiguravamo nesmetan rad stručne službe i kompletnog sistema zdravstvenog osiguranja u kantonu – zaključio je Husić.

Ovom odlukom Vlade i Zavoda potvrđen je kurs ka jačanju javnog zdravstva, uz istovremeno poboljšanje materijalnog položaja medicinskog kadra i proširenje paketa usluga za pacijente.

