Štrajk pravosudnih službenika i namještenika u TK dobio novi epilog

Štrajk pravosudnih službenika i namještenika u Tuzlanskom kantonu, koji je početkom februara bio obustavljen privremenom sudskom mjerom, dobio je novi epilog nakon što je Kantonalni sud u Zenici 15. aprila 2026. godine preinačio prvostepenu presudu i odbio tužbeni zahtjev Vlade Tuzlanskog kantona za utvrđivanje nezakonitosti štrajka.

Podsjećamo, u saopćenju od 4. februara 2026. godine javnost je obaviještena da je štrajk Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u Tuzlanskom kantonu, započet 1. decembra 2025. godine, obustavljen rješenjem Općinskog suda u Zenici. Tom privremenom mjerom sindikatu je bilo naloženo da prekine štrajk u Kantonalnom sudu u Tuzli, Kantonalnom tužilaštvu TK, te općinskim sudovima u Tuzli, Srebreniku, Lukavcu i Banovićima, uz obavezu da odmah uspostavi redovan proces rada.

U istom saopćenju bilo je navedeno i da će se rad u Kantonalnom sudu u Tuzli, koji je za vrijeme trajanja štrajka bio reduciran, od tada odvijati prema redovnom rasporedu.

Međutim, prema presudi Kantonalnog suda u Zenici od 15. aprila 2026. godine, žalbe tuženika su uvažene, a ranija presuda Općinskog suda u Zenici preinačena. Drugostepeni sud je odbio kao neosnovan tužbeni zahtjev Tuzlanskog kantona, Vlade Tuzlanskog kantona, kojim se tražilo da se utvrdi da je štrajk Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u Tuzlanskom kantonu nezakonit, da se zabrani njegovo dalje provođenje i da se naloži uspostavljanje redovnog procesa rada u navedenim pravosudnim institucijama.

Iz presude je vidljivo da se odluka odnosi na štrajk koji se provodio u Kantonalnom sudu u Tuzli, Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona, Općinskom sudu u Tuzli, Općinskom sudu u Srebreniku, Općinskom sudu u Lukavcu i Općinskom sudu u Banovićima.

Drugostepeni sud je, osim toga, preinačio i odluku o troškovima postupka, pa je tužitelj obavezan da tuženiku nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 2.358,72 KM, u roku od 15 dana.

Prvostepenom presudom, koja je sada preinačena, bilo je utvrđeno da je štrajk nezakonit, zabranjeno njegovo dalje provođenje i naloženo hitno uspostavljanje redovnog procesa rada. Aprilskom odlukom Kantonalnog suda u Zenici takav pravni stav je izmijenjen, a zahtjev za utvrđivanje nezakonitosti štrajka odbijen je u cijelosti kao neosnovan.

Ostaje da se vidi hoće li u ovom predmetu uslijediti daljnji pravni koraci, ali je iz dostavljene presude jasno da je drugostepeni sud poništio raniji zaključak o nezakonitosti štrajka.