Prijem za evropske prvake iz Lukavca

Povodom osvajanja Zlatne Euro League za muškarce i plasmana u najviši rang klupskog takmičenja u sjedećoj odbojci u Evropi, Kup šampiona (Champions Cup) naredne godine, premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić i ministar za kulturu, sport i mlade TK Damir Gazdić upriličili su danas prijem za delegaciju Sportskog kluba sjedeće odbojke invalida „Sinovi Bosne“ Lukavac. Naime, Lukavac i Tuzlanski kanton bili su domaćini ovog značajnog međunarodnog sportskog događaja, u okviru kojeg je tokom tri takmičarska dana odigrano ukupno 13 utakmica, a učešće su uzele ekipe iz pet država – Bosne i Hercegovine, Francuske, Velike Britanije, Poljske i Srbije. U konačnom plasmanu prvo mjesto osvojio je SKISO „Sinovi Bosne“ Lukavac, drugo OKI Banja Luka-Beograd, treće Neptunes de Nantes iz Francuske, četvrto WZSN Start Wroclaw iz Poljske, peto KSO Smeč Beograd, dok je šesto mjesto zauzeo Sitting Bucks Volleyball Club iz Velike Britanije.

Čestitajući na vrhunskom rezultatu, premijer Halilagić i ministar Gazdić su istaknuli da da uspjeh Sinova Bosne prevazilazi sportske okvire i predstavlja ponos za cijeli Tuzlanski kanton.

„Ovo nije samo sportska pobjeda jednog kluba, nego uspjeh koji na najljepši način promovira Lukavac, Tuzlanski kanton i Bosnu i Hercegovinu. Sinovi Bosne su još jednom pokazali kako se radom, disciplinom i zajedništvom dolazi do evropskog vrha. Vlada Tuzlanskog kantona prepoznaje značaj ovakvih kolektiva i njihovih rezultata i sigurno je da će podrška sportu, a posebno ovakvim uzorima, ostati naše jasno opredjeljenje“, kazao je premijer Halilagić.

Rezultat Sinova Bosne ima dodatnu vrijednost jer je ostvaren pred domaćom publikom, na terenu čiji su domaćini bili upravo Lukavac i Tuzlanski kanton, a Vlada Tuzlanskog kantona i finansijski je podržala održavanje ovog prestižnog turnira.

„Organizacija jednog ovakvog takmičenja i njegovo osvajanje na domaćem terenu potvrđuju da Tuzlanski kanton ima sportski kvalitet, organizacijski kapacitet i ljude koji mogu odgovoriti i najvećim evropskim izazovima. Ministarstvo i Vlada su prošle i ove godine namjenski osigurali sredstva da podržimo nastupe naših ekipa i selekcija na međunarodnim takmičenjima čime dajemo institucionalnu podršku našim sportskim ambasadorima. Posebno raduje činjenica da su uz ekipni uspjeh sa ovog takmičenja došla i pojedinačna priznanja, što govori o ukupnom kvalitetu kluba i stručnog rada koji stoji iza ovog rezultata“, rekao je ministar Gazdić.

U ime kluba na prijemu se zahvalio kapiten ekipe i MVP turnira Ermin Jusufović, istaknuvši da ova titula predstavlja krunu velikog rada i odricanja.

„Za nas ovaj trofej ima poseban značaj jer je osvojen pred našim navijačima, našim porodicama i u našem Lukavcu. Ponosni smo što smo opravdali ulogu domaćina i što smo titulom potvrdili da pripadamo samom vrhu evropske sjedeće odbojke. Zahvalni smo Vladi Tuzlanskog kantona na prijemu, podršci i prepoznavanju značaja ovog rezultata za naš klub, ali i za sport u cjelini“, kazao je Jusufović.

Današnji prijem bio je prilika da se još jednom oda priznanje klubu koji već godinama ostvaruje vrhunske rezultate i dostojno predstavlja Tuzlanski kanton na domaćoj i međunarodnoj sportskoj sceni.

Prijemu u kabinetu premijera prisustvovali su predsjednik kluba Vehbija Tokić, trener Fahrudin Muharemović, kapiten ekipe i MVP turnira Ermin Jusufović, Elvis Šerifović koji je proglašen najboljim primačem takmičenja, te Hašim Sinanović, najbolji tehničar turnira.