FMRSP: Ukida se kontrolni pregled djeci sa invaliditetom sa 15 godina

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike saopćeno je da je Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio izmjene i dopune Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške licima sa invaliditetom, kojima se uvode konkretna unapređenja u ostvarivanju prava, posebno za djecu sa invaliditetom.

Dodaju da se najznačajnija izmjena odnosi na ukidanje obaveze kontrolnog pregleda sa 15 godina, te pomjeranje ove granice na 18 godina života. Na taj način se djeci sa invaliditetom i njihovim porodicama uklanja dodatno administrativno i psihološko opterećenje u osjetljivom razvojnom periodu.

– Ova izmjena predstavlja važan iskorak ka humanijem i stabilnijem sistemu podrške, te usklađivanje s međunarodnim standardima koji dijete definišu kao osobu do navršenih 18 godina. Pored toga, zakon donosi i dodatna preciziranja koja će omogućiti jasniju i ujednačeniju primjenu prava u praksi. Uređuje se odnos između federalnog i kantonalnog nivoa, čime se sprječava preklapanje prava i osigurava pravičnije korištenje budžetskih sredstava, dok se preciznije definišu i uslovi boravka korisnika van Bosne i Hercegovine – navode u saopćenju Ministarstva.

Također, dodaju da, iako se radi o normativnim izmjenama, njihov efekat je direktan i konkretan, olakšavanje svakodnevnog života djece sa invaliditetom i njihovih porodica, te veća pravna sigurnost u ostvarivanju prava.

Zakon je razmatran i usvojen po skraćenoj proceduri, čime se omogućava njegova brza primjena u praksi, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.