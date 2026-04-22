Vlada TK obezbijedila 50.000 KM za Roditeljsku kuću u Tuzli – potpisan ugovor

Ministrica Dušanka Bećirović i Fikret Kubat potpisali ugovor o sufinansiranju Roditeljske kuće u Tuzli. Izdvojeno 50.000 KM iz budžeta za 2026. godinu.

Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović potpisala je danas ugovor sa direktorom Udruženja “Srce za djecu oboljelu od raka” Fikretom Kubatom o sufinansiranju rada Roditeljske kuće u Tuzli.

Za funkcionisanje ovog objekta iz Budžeta TK predviđena su sredstva u iznosu od 50.000 KM.

Namjena sredstava i održavanje objekta

Potpisanim ugovorom Udruženje se obavezalo da će odobrenim sredstvima finansirati troškove osnovnih životnih namirnica i higijenskih potrepština, kao i dio režijskih troškova funkcionisanja Roditeljske kuće za periode januar-mart i juni-juli 2026. godine.

Također, sredstva su namijenjena i za pokrivanje troškova usluga održavanja higijene u objektu.

Podrška medicinskim analizama i stručnom kadru

Pored tekućih troškova održavanja, finansijska podrška obuhvata i širi spektar usluga za korisnike kuće:

Troškove dodatnih patohistoloških analiza,

Nabavku nedostajućih lijekova i suplemenata,

Edukativno-rehabilitacione i fizikalne tretmane,

Troškove prijevoza unutar i izvan granica BiH.

Sredstva će se iskoristiti i za pokrivanje troškova bruto plata koordinatora kuće (za period od tri mjeseca) te psihologa (tokom četiri mjeseca), čime se osigurava neophodna stručna podrška djeci i njihovim roditeljima.

IZVOR:AKTA.BA