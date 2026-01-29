Ne gasite BHRT danas od 16h

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine (BHRT) večeras, s početkom u 16 sati, emituje dvosatnu specijalnu emisiju „Ne gasite BHRT“, posvećenu opstanku i budućnosti Javnog RTV sistema Bosne i Hercegovine, s fokusom na dugogodišnju institucionalnu i finansijsku krizu BHRT-a.

Cilj emisije je otvoreno i argumentirano ukazati na posljedice neprovođenja Zakona o Javnom RTV sistemu BiH, kao i na odgovornost nadležnih institucija koje godinama ne nude sistemska rješenja za neometano funkcionisanje BHRT-a, ali i druga dva javna emitera u zemlji.

Namjera je potaknuti dijalog i insistirati na konkretnim, provedivim rješenjima za očuvanje javnog medijskog servisa kao javnog dobra od interesa za sve građane Bosne i Hercegovine.

Zašto su dosadašnji pokušaji rješavanja krize ostajali bez rezultata, ko je i na koji način opstruirao radne procese i zakonske inicijative; kakva je uloga političkih aktera, nadležnih ministarstava i regulatornih tijela, te kakvu odgovornost snose rukovodstva javnih emitera – pitanja su na koja tražimo jasne i konkretne odgovore.

U emisiju su pozvani šefovi klubova poslanika i delegati u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, ministar transporta i komunikacija BiH, generalni direktori BHRT-a, RTV FBiH i RTRS-a, članovi Upravnog odbora BHRT-a, predstavnici RAK-a, OHR-a, Delegacije Evropske unije u BiH, OSCE-a, ambasada SAD-a, Velike Britanije, Slovenije, Grčke, kao i predstavnici sindikalnih organizacija sva tri javna emitera i udruženja ‘’BH novinari’’. Svoje učešće dosad je potvrdilo više od dvadeset gostiju.

Specijalnu emisiju „Ne gasite BHRT“ vode Merima Šemić Prguda i Saša Delić, a urednice su Svjetlana Topalić i Blažica Krišto. Emisiju možete pratiti na BHT1 i BH radija1 kao i na web portalu i Youtube kanalu BHRT-a u večeras od 16 sati.