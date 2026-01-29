Pomozimo našoj sugrađanki Rabiji Hadžić u borbi s teškom bolešću

Članice udruženja Ružičasti Krug obavile su posjetu novooboljeloj sugrađanki od karcinoma, Rabiju Hadžić (1965g).Uz skromne poklone i prijeko potrebne riječi podrške, zaželjele sreću na putu ka ozdravljenju. Pred Rabijom su prve terapije i borba za život. Živi skromno s mužem, bez ikakvih primanja, bez auta, bez sredstava koja su neophodna, kako za liječenje, tako i za svakodnevni život. Za svaki odlazak na UKC Tuzla mora obezbijedit taxi prevoz. Ukoliko neko želi pomoći finansijski može direktno na njen žiro račun otvoren kod NLB banke ili se obratiti direktno Rabijinom sinu Elvedinu Hadziću na telefon broj 061 454 177 ili posjetiti lično u naselju Mustafići u Srebreniku.



Rabija ništa ne traži,skromna je žena, ali bolest ne bira i ne pita ko je može, ako ništa, bar finansijski nositi.

Rabiji samo treba prevoz u UKC Tuzla, adekvatna ishrana i pojačan unos vitamina, kako bi što lakše podnijela terapije.

“Njena natečena ruka je znak limfedema,koji joj dodatno otežava život. Niti može, niti smije tom rukom raditi ništa.

Dobri ljudi,dobre komšije,pomoći možete na više načina.

Ili finansijski na račun u prilogu objave ili se ponuditi da je odvezete u Tuzlu na hemoterapije, njenom sinu Elvedinu lično uručiti novac, a svi možemo koji prirodni sok ili vitamine kupiti i posjetiti ovu tihu ženu”, kaže osnivačica i predsjednica Udruženja žena oboljelih od karcinoma dojke i ostalih malignih oboljenja “Ružičasti krug” Srebrenik Zejna Beba Muratović.

Obzirom da rabija nije imala riješeno ni zdravstveno osiguranje, udruženje je, uz Centar za socijalni rad uspjelo riješiti taj problem. Ostalo je do nas.