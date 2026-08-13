“OGUS 2026”: Danas promocija knjige autora Mirzada Bećirovića

U okviru manifestacija “Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti 2026” danas će se (četvrtak, 13.08.) održati promocija knjige „Vlasništvo nad zemljištem u Bosni i Hercegovini: Od baštine do restitucije“, autora Mirzada Bećirovića.

Pozivamo sve ljubitelje historije, prava i kulturne baštine da prisustvuju promocij knjige, koja donosi vrijedan pregled razvoja vlasništva nad zemljištem u Bosni i Hercegovini – od historijskog naslijeđa do savremenih pitanja restitucije.

Promocija će se održati u Plavoj sali Doma kulture Srebrenik s početkom u 19 sati.