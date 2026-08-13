U Gradačcu otvoren 53. Sajam šljive

U Gradačcu je danas zvanično otvoren 53. međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije – Sajam šljive, jedna od najznačajnijih privrednih manifestacija ovog kraja. Ovogodišnji sajam okupio je oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, a trajat će tri dana.

Sajam je otvorio premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, koji je istakao da dugogodišnja tradicija i veliki broj izlagača potvrđuju značaj ove manifestacije za poljoprivredu, prehrambenu industriju i privredu.

„Činjenica da se ove godine predstavlja oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona potvrđuje da je sajam sačuvao svoj ugled i ostao važno mjesto susreta proizvođača, prerađivača, stručnjaka, institucija i poslovnih partnera“, kazao je Halilagić.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva četvrtu godinu zaredom partner je Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije u Gradačcu.

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić istakao je da će proizvodnja hrane u Bosni i Hercegovini, ali i globalno, biti sve veći izazov, zbog čega poljoprivrednici, proizvođači hrane, nadležna ministarstva i sajmovi moraju imati značajniju ulogu.

Na Sajmu je potpisan i Memorandum o međunarodnoj inicijativi za pokretanje projekta „Put šljive“, čiji je cilj dodatno afirmisati šljivu i unaprijediti njenu proizvodnju u Bosni i Hercegovini i regionu.

Hrnjić je najavio nastojanja da se u projekat uključe kantonalne i entitetske vlade, kao i Hrvatska i Srbija, kako bi se zajednički nastupilo prema evropskim fondovima.

„Ono što posebno ohrabruje jeste interes mladih za poljoprivredu. Na javni poziv Federalnog ministarstva prijavilo se 580 mladih poljoprivrednika. To je snažna poruka da ova zemlja ima budućnost kada je riječ o poljoprivrednoj proizvodnji“, kazao je Hrnjić.

Gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović kazao je da inicijativa „Put šljive“ može dodatno doprinijeti razvoju voćarstva i poljoprivrede, posebno imajući u vidu značaj šljive za Gradačac.

„Ovo je značajan izvozni resurs i kroz njega imamo velike ekonomske benefite, ali je šljiva istovremeno i dio kulture i tradicije ovog kraja“, rekao je Mehanović.

Svečanom otvaranju prisustvovali su brojni zvaničnici, privrednici, poljoprivredni proizvođači i gosti, među kojima i nekadašnji predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić.

Prema riječima v.d. direktora Turističke zajednice Grada Gradačca Sakiba Imširovića, sajam traje tri dana, a oko 150 izlagača predstavit će svoje proizvode i usluge. Posjetioci će, osim sajamske ponude, imati priliku pratiti stručne skupove, prezentacije i kulturno-zabavni program.

Prije zvaničnog programa, gosti Sajma dočekani su na Kuli grada Gradačca, gdje je upriličen prigodan program i druženje.

Organizatori očekuju da će 53. Sajam šljive potvrditi značaj Gradačca kao jednog od važnih centara poljoprivredne proizvodnje i privrede u Bosni i Hercegovini te dodatno otvoriti prostor za nova poslovna povezivanja i promociju domaćih proizvoda.