Neradni dani u FBiH povodom Nove godine 1. i 2. januara 2026.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Nova godina, u skladu sa Zakonom o praznicima, praznik u Federaciji Bosne i Hercegovine i da se obilježava dva dana; 1. i 2. januara/siječnja.
S tim u vezi, neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine povodom nastupanja Nove godine su četvrtak, 1. januar/siječanj i petak, 2. januar/siječanj 2026. godine.

Na dane praznika ne rade poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe, osim onih koji imaju obavezu kontinuiranog rada u skladu sa posebnim propisima.

