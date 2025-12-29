U saobraćajnoj nezgodi u Podorašju saputnica zadobila teške tjelesne povrede

Dana, 28.12.2025.godine oko 09,45 sati, na regionalnom putu R-456, u mjestu Podorašje, grad Srebrenik, dogodila se saobraćajna nezgoda – slijetanje sa kolovoza putničkog motornog vozila “Seat” kojim je upravljao S.I. iz Lukavca. U navedenoj saobraćajnoj nezgodi, saputnica u vozilu je zadobila teške tjelesne povrede konstatovane od strane ljekara JZU UKC Tuzla. Potrebne radnje preduzeli su policijski službenici Policijske stanice Srebrenik i Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Srebrenik.