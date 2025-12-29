Ponedjeljak, 29 Decembra, 2025
NaslovnicaVIJESTISREBRENIK

U saobraćajnoj nezgodi u Podorašju saputnica zadobila teške tjelesne povrede

By admin
0
651

Dana, 28.12.2025.godine oko 09,45 sati, na regionalnom putu R-456, u mjestu Podorašje, grad Srebrenik, dogodila se saobraćajna nezgoda – slijetanje sa kolovoza putničkog motornog vozila “Seat” kojim je upravljao S.I. iz Lukavca. U navedenoj saobraćajnoj nezgodi, saputnica u vozilu je zadobila teške tjelesne povrede konstatovane od strane ljekara JZU UKC Tuzla. Potrebne radnje preduzeli su policijski službenici Policijske stanice Srebrenik i Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Srebrenik.

Prethodni članak
Servisne informacije: U protekla 24 sata na putevima Srebrenika devet saobraćajnih nezgoda
Naredni članak
Neradni dani u FBiH povodom Nove godine 1. i 2. januara 2026.
admin

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

Učitati više

SREBRENIK VIJESTI

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a