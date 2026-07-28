Od 1. jula cijena plina veća za 14,42 posto

“Građani, privreda i javne ustanove bili su zaštićeni od povećanja cijena u periodu kada je potrošnja prirodnog gasa bila najveća”

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je na današnjoj telefonskoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, saglasnost na novu veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva u Federaciji BiH, koja će se primjenjivati od 1. jula 2026. godine.

Nova veleprodajna cijena iznosi 990,19 KM za 1.000 standardnih kubnih metara (Sm³), odnosno 0,99019 KM po Sm³, prema donjoj toplotnoj vrijednosti prirodnog gasa. U ovu cijenu nije uračunat porez na dodanu vrijednost (PDV).

Veleprodajna cijena se povećava za 14,42 posto

Za provođenje ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije te Federalno ministarstvo trgovine, svako u okviru svojih nadležnosti.

Kako je obrazloženo, Federalnom ministarstvu trgovine zahtjev za davanje saglasnosti dostavio je Energoinvest d.d. Sarajevo, uz mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije te odluku direktora Energoinvesta o utvrđivanju veleprodajne cijene prirodnog gasa za distributivne kompanije, odnosno povlaštene tarifne kupce.

U zahtjevu je navedeno da se veleprodajna cijena povećava za 14,42 posto, odnosno sa dosadašnjih 865,40 KM na 990,19 KM za 1.000 Sm³, bez PDV-a.

Iz Federalnog ministarstva trgovine pojasnili su da je povećanje posljedica rasta nabavne cijene prirodnog gasa od dobavljača Gazprom Export, koji cijene određuje za svaki kvartal na osnovu unaprijed definisanih ugovornih parametara. Za treći kvartal 2026. godine dobavljač je dostavio povećanje od 14,42 posto u odnosu na prethodni kvartal.

Povećanje na svjetskom tržištu

Dodali su da je rast nabavne cijene uzrokovan povećanjem cijena prirodnog gasa i nafte na svjetskom tržištu, kao i aktuelnim geopolitičkim okolnostima koje utiču na formiranje cijena energenata u Evropi.

Naglasili su da ova korekcija nije rezultat administrativne odluke institucija Federacije BiH niti domaćih distributera, već isključivo posljedica povećanja nabavne cijene prirodnog gasa na međunarodnom tržištu.

“Ministarstvo, u skladu s važećim propisima, ne određuje niti formira cijenu prirodnog gasa, već provodi zakonom propisanu proceduru davanja saglasnosti na veleprodajnu cijenu, nakon razmatranja dostavljene dokumentacije i pribavljenog mišljenja resornog ministarstva”, navedeno je.

Završetak grijne sezone

Podsjećaju da je tokom drugog kvartala 2026. godine, uprkos poremećajima na međunarodnom energetskom tržištu i rastu cijena u Evropi, koordinacijom Federalnog ministarstva trgovine, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlade FBiH i Energoinvesta zadržana povoljnija veleprodajna cijena do završetka grijne sezone.

“Na taj način građani, privreda i javne ustanove bili su zaštićeni od povećanja cijena u periodu kada je potrošnja prirodnog gasa bila najveća. Aktuelna korekcija cijene dolazi nakon završetka grijne sezone i predstavlja usklađivanje veleprodajne cijene s povećanim nabavnim troškovima na međunarodnom tržištu, koji se više nisu mogli apsorbirati bez ugrožavanja stabilnosti i sigurnosti snabdijevanja prirodnim gasom. Uprkos izazovima na međunarodnom energetskom tržištu, ohrabruje činjenica da se snabdijevanje prirodnim gasom u Federaciji BiH odvija uredno i bez poremećaja. Korekcija cijene zasniva se na unaprijed definisanim ugovornim parametrima i međunarodnim tržišnim pokazateljima, čime se osiguravaju transparentnost sistema i kontinuitet sigurnog snabdijevanja građana i privrede”, saopćeno je iz Vlade FBiH.

Istaknuto je i da će Federalno ministarstvo trgovine i u narednom periodu nastaviti pratiti kretanja na domaćem i međunarodnom tržištu energenata te postupati isključivo na osnovu objektivnih ekonomskih pokazatelja i važećih propisa, vodeći računa o zaštiti javnog interesa, sigurnosti snabdijevanja i stabilnosti energetskog sistema Federacije BiH.

IZVOR:FOKUS.BA