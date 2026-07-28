Vlada FBiH: Obezbijeđena sredstva za povratak preživjelih i transport stradalih planinara

Vlada Federacije BiH je juče prihvatila Informaciju o tragičnom stradanju državljana Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji.

Kako je navedeno u Informaciji, u ovom tragičnom događaju život je izgubilo pet državljana Bosne i Hercegovine, dok su dva preživjela državljanina zadržana na bolničkom liječenju. Ovaj događaj je izazvao duboko suosjećanje javnosti u BiH i predstavlja jedan od najtežih događaja koji je pogodio bosanskohercegovačku planinarsku zajednicu posljednjih godina. Ističe se da su stradali bili aktivni članovi planinarskih i spasilačkih organizacija, te su svojim angažmanom dali značajan doprinos razvoju planinarstva, zaštite i spašavanja, kao i promociji Bosne i Hercegovine.

Vlada Federacije BiH će s ciljem organizacije povratka dvojice preživjelih bh. državljana i transporta tijela pet preminulih obezbijediti finansijska sredstva kojim bi se uz medicinsku pratnju finansirao bezbjedan povratak preživjelih, te transport tijela preminulih planinara kada se za to steknu uslovi.

Stoga je Federalna uprava civilne zaštite donesenim zaključkom zadužen,a da Federalnom ministarstvu finansija dostavi zahtjev za izdvajanje sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije BiH za 2026. godinu u ukupnom iznosu od 70.000 KM. Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da, u skladu sa ovim zahtjevom, za narednu sjednicu pripremi Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja ovih sredstava.

Također, Vlada Federacije BiH stavlja na raspolaganje ljudstvo i opremu Federalne uprave civilne zaštite u svrhu organizacije povratka preživljelih i evakuacije transportnih sredstava koja se trenutno nalaze u Rusiji, a koja pripadaju stradalima.