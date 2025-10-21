Nezaposlenost u BiH u blagom porastu u augustu

U Bosni i Hercegovini je u augustu 2025. godine registrirano ukupno 322.121 nezaposlenih osoba, što predstavlja povećanje od 0,4 posto u odnosu na prethodni mjesec.

Od ukupnog broja nezaposlenih, 192.574 su žene, čime njihov udio u ukupnoj nezaposlenosti iznosi 59,8 posto.

U poređenju s julom 2025. godine, broj nezaposlenih muškaraca ostao je nepromijenjen, dok je broj nezaposlenih žena porastao za 0,6 posto, pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH.

Analiza po starosnim grupama pokazuje da najveći broj nezaposlenih pripada populaciji između 50 i 59 godina – njih 84.504. Slijede starosne grupe od 40 do 49 godina (67.673 osobe) i od 30 do 39 godina (62.191 osoba). Najmanje nezaposlenih je među mladima od 15 do 24 godine – 32.463 osobe.

Kada je riječ o polnoj strukturi, među muškarcima je najviše nezaposlenih u dobi od 50 do 59 godina (38.262), dok je najmanje nezaposlenih muškaraca u grupi od 25 do 29 godina (11.271). Kod žena, najviše nezaposlenih je također u grupi od 50 do 59 godina (46.242), a najmanje u grupi od 15 do 24 godine (17.230).

Prema kvalifikacionoj strukturi, najviše nezaposlenih osoba ima visoku ili kvalifikovanu stručnu spremu (VKV i KV) – ukupno 100.678. Slijede nekvalificirane osobe (NK) sa 91.841 registriranim, te osobe sa srednjom stručnom spremom (SSS) – njih 91.648.

Podaci ukazuju na blagi mjesečni rast nezaposlenosti, uz izraženu dominaciju žena u ukupnoj strukturi nezaposlenih, kao i na izražene razlike u nezaposlenosti po starosnim i obrazovnim grupama.