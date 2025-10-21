Evropski parlament usvaja oštru rezoluciju kojom se osuđuje nasilje u Srbiji

Evropski parlament danas raspravlja o pogoršanoj političkoj situaciji u Srbiji, a sutra će glasati o strogoj rezoluciji kojom se osuđuje nasilje nad demonstrantima i slabljenje institucija.

Rasprava dolazi godinu dana nakon tragedije u Novom Sadu, gdje je urušavanje nadstrešnice na željezničkoj stanici odnijelo 16 života. Taj događaj pokrenuo je masovne studentske proteste, na koje su vlasti, prema izvještajima, reagovale represijom i policijskom silom.

Prema nezvaničnim informacijama rezolucija izražava podršku studentima i zahtjevima za reformama, osuđuje upotrebu sile, uključujući zvučne topove, traži istrage protiv odgovornih, uključujući visoke policijske zvaničnike i bivše ministre i poziva na obustavu isplate EU sredstava Srbiji dok se ne provedu ključne mjere.

Ova rezolucija smatra se jednom od najoštrijih do sada prema Srbiji.



Glasanje je zakazano za srijedu, 22. oktobra.



(Vijesti.ba)