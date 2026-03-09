Njemačka uvodi nova pravila za radnike, ovo će zanimati i naše državljane!

Predsjednik Udruge njemačkih poslodavaca Rainer Dulger predložio je uvođenje tzv. “dana čekanja”, prema kojem radnici prvi dan bolovanja ne bi bili plaćeni

Njemački poslodavci upozoravaju na sve veći broj bolovanja i traže promjene u sistemu. Predsjednik Udruge njemačkih poslodavaca, Rainer Dulger, predložio je uvođenje tzv. “dana čekanja”, prema kojem radnici prvi dan bolovanja ne bi bili plaćeni, prenosi portal mojadijaspora.com.

Ova ideja dolazi u trenutku kada se u Njemačkoj sve češće raspravlja o rastućem broju izostanaka s posla i financijskom pritisku na zdravstveni i socijalni sistem. Prema prijedlogu poslodavaca, radnik koji otvori bolovanje ne bi bio plaćen prvog dana bolesti, a poslodavac bi počeo isplaćivati naknadu tek od drugog dana bolovanja.

Predsjednik Udruge poslodavaca, Rainer Dulger, tvrdi da bi takva mjera mogla smanjiti broj kratkotrajnih bolovanja.

„Trenutno visoke stope izostanaka s posla predstavljaju ozbiljan problem. Sve što otežava lažno otvaranje bolovanja moglo bi pomoći“, rekao je Dulger za njemačke medije.

Prema njegovom prijedlogu, prvi dan izostanka ostao bi neplaćen, dok bi se taj „izgubljeni dan“ kasnije mogao nadoknaditi kroz plaću. On naglašava da bi radnici koji su zaista bolesni i odsutni duže vrijeme i dalje imali ista prava kao i do sada. Cilj prijedloga, prema njegovim riječima, nije kažnjavanje bolesnih radnika, već smanjenje velikog broja kratkih bolovanja koja često traju samo jedan ili dva dana.

Takav model, smatra, pomogao bi da se sistem više fokusira na stvarne zdravstvene probleme zaposlenih. Predsjednik Udruge poslodavaca također upozorava na finansijski pritisak na zdravstveni sistem. Prema njegovim riječima, država trenutno ne pokriva stvarne troškove zdravstvene zaštite za osobe koje primaju socijalnu naknadu Bürgergeld.

Vlada zdravstvenim osiguravajućim kućama za svakog primaoca ove naknade uplaćuje oko 140 eura mjesečno, što, prema poslodavcima, ne pokriva realne troškove. Procjenjuje se da u sistemu nedostaje oko deset milijardi eura, a taj teret trenutno snose radnici i poslodavci koji uplaćuju doprinose.

Ideju o neplaćenom prvom danu bolovanja ranije je podržao i izvršni direktor osiguravajuće kompanije Allianz, Oliver Bäte. On je prošle godine upozorio da Njemačka bilježi iznimno visok broj bolovanja, zbog čega raste i pritisak na zdravstveni sistem i poslodavce.

„Njemačka je postala svjetski prvak u bolovanju, a to značajno povećava troškove sistema“, izjavio je tada Bäte.

Prijedlog o neplaćenom prvom danu bolovanja za sada je tek ideja koja je pokrenula raspravu u Njemačkoj. Očekuje se da će sindikati i predstavnici radnika snažno reagirati, jer bi on mogao izravno utjecati na prava zaposlenih.

U narednim mjesecima mogla bi se otvoriti šira politička rasprava o tome treba li Njemačka promijeniti pravila o bolovanju kako bi smanjila troškove i broj izostanaka s posla.

IZVOR:VECERNJI.BA