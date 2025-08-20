Srijeda, 20 Augusta, 2025
Nova nesreća s quadom u BiH: Teško povrijeđen 14-godišnjak

U Bosni i Hercegovini dogodila se nova saobraćajna nesreća s quadom u kojoj je, prema informacijama iz policije, teško povrijeđen 14-godišnjak.

Tim povodom su se danas oglasili iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, iz kojeg navode: Dana 19. augusta 2025. godine, u 17.50 sati u mjestu Šareni Hanovi, Grad Visoko dogodila se saobraćajna nezgoda prevrtanjem Quada marke Segway.

Vozilom je upravljalo lice V.J., rođeno 2011. godine iz Visokog, koje je tom prilikom zadobilo teške tjelesne povrede konstatovane u Kantonalnoj bolnici Zenica.

Uviđaj je izvršen od strane Policijskih službenika Policijske stanice Visoko.”

