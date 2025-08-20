RTS i SRNA u prilogu naveli Dodika kao predsjednika, bez oznake RS

Ovakav potpis otvara prostor za različita tumačenja i nije jasno na šta se misli. Dodik je, podsjećamo, još uvijek predsjednik SNSD-a.

Radio televizija Republike Srpske (RTRS) i novinska agencija Srna, mediji bliski vlasti u Republici Srpskoj, napravili su potez koji se neće svidjeti bivšem predsjedniku tog entiteta Miloradu Dodiku.

Naime, oni ga u prilogu nisu potpisali kao “predsjednika Republike Srpske”, već samo “predsjednika”.

Iako je logično da Dodik, nakon što mu je oduzet mandat, ne bude potpisan kao predsjednik RS-a, navikli smo da određene struje iz manjeg bh. entiteta kontriraju odlukama institucija Bosne i Hercegovine i ne priznaju ih.

Ovakav potpis otvara prostor za različita tumačenja i nije jasno na šta se misli. Dodik je, podsjećamo, još uvijek predsjednik SNSD-a.

Ovaj potez medija u RS-u dolazi nakon što je Sud BiH odbio žalbu Dodikovog advokatskog tima na odluku Centralne izborne komisije BiH o oduzimanju mandata predsjednika entiteta. Odluka CIK-a BiH je time postala pravosnažna, a Dodik zvanično prestao biti predsjednik RS-a.