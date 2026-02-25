Nova pravila u EU: Po 3 eura carine za svaki proizvod u malim paketima do 150 eura

Vijeće Evropske unije službeno je odobrilo nova carinska pravila za male pakete koji ulaze u EU, a koji se najčešće naručuju putem internetske trgovine.

Novim pravilima ukida se dosadašnje oslobođenje od carine za pošiljke vrijednosti do 150 eura, s ciljem okončanja nepoštene konkurencije s kojom se suočavaju prodavači unutar Unije, saopćilo je danas Vijeće EU.

Prema ovoj odluci, privremena paušalna carina od 3 eura primjenjivat će se na svaku kategoriju proizvoda unutar malih pošiljki čija je vrijednost manja od 150 eura, i to od 1. jula 2026. do 1. jula 2028. godine.

Nakon što EU carinski podatkovni centar postane operativan, očekivano od 2028. godine, ova paušalna stopa biće zamijenjena standardnim carinskim tarifama.

– Globalna e-trgovina cvjeta i carinski propisi EU-a moraju to pratiti. Ukidanje zastarjelog izuzeća za male pakete podržat će poslovanje u EU i stati na kraj beskrupuloznim prodavačima. Sada moramo odlučno nastaviti s cjelokupnom carinskom reformom, koja je ključan dio slagalice u stvaranju konkurentnije i sigurnije Unije – izjavio je Makis Keravnos, ministar financija Kipra.

Primjer kako bi to trebalo funkcionirati: pošiljka sadrži jednu svilenu bluzu i dvije vunene bluze. Zbog različitih tarifnih podkategorija, pošiljka se smatra da sadrži dva odvojena artikla, te je carina u iznosu od 6 eura obavezna.

Komisija EU navodi da se volumen malih paketa koji ulaze u EU od 2022. godine udvostručavao svake naredne godine. U 2024. godini u EU je ušlo 4,6 milijardi takvih paketa, a 91 posto malih pošiljki dolazi iz Kine.

EU istovremeno radi na reformi carinskog sistema kako bi odgovorila na rastući pritisak izazvan povećanim tokovima trgovine, fragmentiranim nacionalnim sistemima, brzim razvojem e-trgovine i promjenama geopolitičkog okruženja.

Pregovori između Vijeća i Evropskog parlamenta o reformi, uključujući uspostavu carinskog podatkovnog centra pod nadzorom nove EU carinske vlasti, su u toku.