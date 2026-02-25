Proljeće kuca na vrata: Temperature lokalno do 20 °C, vikend donosi kraj klimatološke zime

Klimatološka zima završava za vikend, a od 1. marta počinje klimatološko proljeće. Kalendarsko proljeće nastupa 20. marta u poslijepodnevnim satima.

Do kraja februara i početkom marta u Bosni i Hercegovini zadržat će se stabilno, pretežno sunčano i iznadprosječno toplo vrijeme, uz temperature koje više podsjećaju na proljeće nego na kraj zime.

Jutra će biti prohladna i hladna, uz lokalno slabiji mraz, dok će se dnevne temperature uglavnom kretati između 11 i 16 stepeni, a u pojedinim danima lokalno dostići i oko 20 °C.

U utorak, 24. februara, premještanjem hladne fronte, koja će glavninom proći istočnije od naše zemlje, doći će do blažeg pada temperature i lokalno prolazne kiše, dok se na višim planinama očekuje snijeg. Padavine će biti slabog intenziteta i uglavnom će zahvatiti sjeverne, sjeveroistočne, centralne i istočne krajeve Bosne.

Prema trenutnim prognozama, male su šanse za ozbiljniju promjenu vremena i značajnije padavine do kraja prve dekade marta, odnosno do 10. marta. Nakon dugotrajnog nestabilnog perioda, Bosna i Hercegovina je ušla u stabilniju fazu vremena, uz pretežno suho i toplije razdoblje.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u utorak, 24. februara 2026. godine, naoblačenje sa sjevera uslovit će slabu kišu u Bosni i na sjeveru Hercegovine. Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura kretat će se između 1 i 6 °C, dok će najviša dnevna uglavnom iznositi između 7 i 12 °C, a na jugu zemlje do 15 °C.

U srijedu, 25. februara 2026. godine, preovladavat će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima lokalno je moguća slaba kiša u istočnim, sjeveroistočnim i dijelom centralnim područjima Bosne. Vjetar će biti slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature iznosit će između -1 i 4 °C, na jugu do 6 °C, dok će dnevne biti između 9 i 15 °C.

U četvrtak, 26. februara 2026. godine, očekuje se pretežno sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab i promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura kretat će se između 0 i 5 °C, na jugu do 7 °C, a najviša dnevna između 11 i 17 °C.

U petak, 27. februara 2026. godine, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura uglavnom između 1 i 5 °C, na jugu do 7 °C, dok će dnevna biti između 11 i 17 °C.