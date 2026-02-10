Podrška malim i srednjim preduzećima TK u okviru projekta „EcoTech Initiative: Twin Transition“

Ministar privrede Tuzlanskog kantona Edin Duraković potpisao je ugovore sa sedam privrednih subjekat, odabranih po ponovljenom javnom pozivu u okviru projekta digitalne i zelene tranzicije. Projekat „EcoTech Initiative: Twin Transition“ Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona realizuje u partnerstvu sa kompanijom Industrial Automation d.o.o. Tuzla i Centrom za razvoj i podršku Tuzla (CRP).

Prema riječima ministra Durakovića ukupno 20 izabranih korisnika će dobiti tehničku podršku.

„To znači ulazak stručnih lica u njihove proizvodnje pogone, gdje će se identifikovati svi oni nedostaci odnosno problemi sa kojima se suočavaju, te će im biti predložene određene mjere koje će se ogledati u zelenoj i digitalnoj transformaciji njihovih privrednih subjekata. Od toga će njih 10 biti izabrano za grant-sredstva u iznosima od po 10.000 eura, koja će moći implementirati u pilot akcije“, rekao je ministar Duraković.

Projekat se provodi u okviru inicijative EU za razvoj privatnog sektora (EU4PSD) koju finansiraju Evropska unija i Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ). Program EU4PSD dio je šireg GIZ-ovog programa Održivi ekonomski razvoj i promocija zapošljavanja u Bosni i Hercegovini.

Prema riječima Edina Humića predstavnika firme „Humperia“ iz Kalesije sredstva koja su dobili utrošit će u digitalizaciju uređaja potrebnih za proizvodnju odjeće.

„Trenutno smo u fazi otvaranja firme u Hrvatskoj da bi olakšali sistem izvoza. Imamo veliki problem generalno. Cijeli taj sistem izvoza još nije do te mjere riješen. Ono što je dobro ovdje je što se nudi i dio stručnog savjetovanja. Trenutno je veliki problem u Bosni i Hercegovini, bar u našem slučaju. Mi dolazimo iz Kalesije. Mala sredina, nemaš stručnog osoblja za neki vid savjetovanja. Generalno, izvoza, plasiranja cijena, plasiranja produkta, cijelog tog zakonskog mehanizma koji stoji iza da bi ti ispoštovao sve uslove u vezi izvoza“, pojašnjava Humić.

U fokusu ovog projekta upravo je pomoć malim i srednjim preduzećima sa područja TK kako bi unaprijedili konkurentnost u predstojećim procesima digitalne i zelene transformacije.

Vlasnik preduzeća “MTTC” d.o.o. Gračanica Tarik Jahić kaže da su do sada proizvodili foliju i ambalažu za područje Bosne i Hercegovine ali da odnedavno imaju planove za izvoz.

„Kroz ovaj program smo mi pokušali da ostvarimo priliku da, uz pomoć Ministarstva privrede i partnera, dobijemo sredstva koja ćemo kao potporu uz naše sredstva iskoristiti za ugradnju solarnih panela. Dakle, za obnovljivi izvor energije“, rekao je Jahić iskoristivši priliku da zahvali resornom ministarstvu što su omogućili priliku da učestvuju u projektu