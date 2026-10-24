O saobraćajnoj nezgodi na Husinu oglasio se MUP TK

Danas 24.10.2026. godine, oko 6,10 sati, prijavljeno je da se na dionici magistralnog puta Tuzla-Sarajevo, u mjestu Husino, grad Tuzla, dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovao autobus za javni prevoz putnika. Na mjesto događaja upućene su patrole policije PS Zapad, te SHMP Doma zdravlja Tuzla, povrijeđeni su prevezeni u JZU UKC Tuzla radi ukazivanja medicinske pomoći. Prema informacijama kojima raspolaže Uprava policije MUP TK-a, u JZU UKC Tuzla dosada se javilo 11 povrijeđenih lica.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac KTTK-a, prema čijim uputama istražitelji OKP PU Tuzla vrše uviđaj koji je u toku.

Sve potrebne dalje radnje preduzimati će se takođe pod nadzorom i prema uputama dežurnog kantonalnog tužioca.Na mjestu događaja nalazi se i vještak saobraćajne struke. Saobraćaj na navedenoj dionici je u potpunosti obusatavljen od 7,00 sati, do okončanja uviđaja, te se odvija alternativno.