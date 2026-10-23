Federalni i kantonalni saobraćajni inspektori u zajedničkim kontrolama stanica za tehnički pregled vozila u FBiH

Federalni saobraćajni inspektorat FUZIP-a, u saradnji s kantonalnim saobraćajnim inspekcijama, provodi zajedničke inspekcijske nadzore koji će obuhvatiti sve stanice za tehnički pregled vozila s odobrenjem za rad u Federaciji BiH.

Aktivnosti su dogovorene na sastanku glavnih federalnih i kantonalnih saobraćajnih inspektora, inspektora za cestovni saobraćaj pri nadležnim ministarstvima HNK i SBK i predstavnika Federalnog ministarstva saobraćaja i komunikacija.

Šta inspektori kontrolišu?

Prisustvo i stvarno obavljanje poslova voditelja i kontrolora tehničkih pregleda;

Provođenje propisanih kontrolnih radnji i vjerodostojnost evidentiranih rezultata;

Pravilnost vođenja evidencija o tehničkim pregledima;

Posjedovanje propisane opreme i uređaja za provjeru tehničke ispravnosti vozila;

Poštivanje rokova za ispitivanje i baždarenje mjernih uređaja.

Za kršenje zakonskih odredbi propisane su novčane kazne od 3.000 do 15.000 KM za pravna lica i od 500 do 2.000 KM za odgovorna lica, u skladu sa Zakonom o cestovnom prijevozu FBiH.

Pouzdani tehnički pregledi važan su preduslov sigurnosti na cestama. Zajedničkim nadzorima federalne i kantonalne inspekcije doprinose zakonitom radu stanica, vjerodostojnosti tehničkih pregleda i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, poručili su.