Federalni saobraćajni inspektorat FUZIP-a, u saradnji s kantonalnim saobraćajnim inspekcijama, provodi zajedničke inspekcijske nadzore koji će obuhvatiti sve stanice za tehnički pregled vozila s odobrenjem za rad u Federaciji BiH.
Aktivnosti su dogovorene na sastanku glavnih federalnih i kantonalnih saobraćajnih inspektora, inspektora za cestovni saobraćaj pri nadležnim ministarstvima HNK i SBK i predstavnika Federalnog ministarstva saobraćaja i komunikacija.
Šta inspektori kontrolišu?
Prisustvo i stvarno obavljanje poslova voditelja i kontrolora tehničkih pregleda;
Provođenje propisanih kontrolnih radnji i vjerodostojnost evidentiranih rezultata;
Pravilnost vođenja evidencija o tehničkim pregledima;
Posjedovanje propisane opreme i uređaja za provjeru tehničke ispravnosti vozila;
Poštivanje rokova za ispitivanje i baždarenje mjernih uređaja.
Za kršenje zakonskih odredbi propisane su novčane kazne od 3.000 do 15.000 KM za pravna lica i od 500 do 2.000 KM za odgovorna lica, u skladu sa Zakonom o cestovnom prijevozu FBiH.
Pouzdani tehnički pregledi važan su preduslov sigurnosti na cestama. Zajedničkim nadzorima federalne i kantonalne inspekcije doprinose zakonitom radu stanica, vjerodostojnosti tehničkih pregleda i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, poručili su.
Federalni i kantonalni saobraćajni inspektori u zajedničkim kontrolama stanica za tehnički pregled vozila u FBiH
Federalni saobraćajni inspektorat FUZIP-a, u saradnji s kantonalnim saobraćajnim inspekcijama, provodi zajedničke inspekcijske nadzore koji će obuhvatiti sve stanice za tehnički pregled vozila s odobrenjem za rad u Federaciji BiH.