Sutra počinje zimsko računanje vremena: Kazaljke pomjeramo jedan sat unazad

U noći sa subote na nedjelju, 25. oktobra, završava ljetno i počinje zimsko računanje vremena. Kazaljke na satu pomjerit ćemo jedan sat unazad, što znači da ćemo spavati sat duže.

Prema obavještenju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, promjena će nastupiti u nedjelju u 3 sata ujutro, kada će se vrijeme računati kao 2 sata.

Pomjeranje sata provodi se u skladu sa Zakonom o računanju vremena Federacije Bosne i Hercegovine, kojim je propisano da ljetno računanje vremena završava posljednje nedjelje u oktobru.

Prelazak na zimsko računanje vremena znači da će jutra biti svjetlija ranije, dok će mrak nastupati ranije tokom poslijepodneva.

Nakon promjene, Bosna i Hercegovina ponovo će biti u srednjoevropskoj vremenskoj zoni (CET), koja je jedan sat ispred koordiniranog svjetskog vremena (UTC+1).

Naredna promjena vremena očekuje se posljednje nedjelje u martu 2027. godine, kada će početi ljetno računanje vremena.