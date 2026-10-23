Ministar Delić: Podrška od 700.000 KM za obroke, pomoć porodicama i samostalniji život u zajednici

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da je pripremilo prijedlog raspodjele 700.000 KM za sufinansiranje 52 programa i projekta socijalne zaštite. U saopćenju je navedeno da su sredstva namijenjena javnim kuhinjama, stručnom savjetovanju i podršci porodicama, socijalnom poduzetništvu, uključivanju u zajednicu nakon institucionalne brige, te unapređenju stručnog i istraživačkog rada.

– Kada je čovjeku potreban obrok, porodici stručni savjet ili mladoj osobi oslonac nakon izlaska iz doma, važno je da pomoć bude dostupna tamo gdje žive. Upravo takve usluge želimo jačati ovim sredstvima. Udruženja i ustanove koje ih pružaju svakodnevno su uz ljude, poznaju njihove potrebe i često su prva adresa kojoj se obraćaju. Naša je odgovornost da njihov rad podržimo i da građani tu podršku osjete kroz dostupniju i kvalitetniju pomoć – kazao je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

U saopćenju Ministarstva je navedeno da je za podršku javnim kuhinjama predložen iznos od 289.547 KM kroz osam projekata. Među njima su „Obrok za sve“ Udruženja Pomozi.ba i „Obrok na kućni prag“ organizacije „Help Others“, kao i projekti javnih kuhinja u Sarajevu, Mostaru, Zenici i Travniku. Dodaju da je podrška usmjerena na redovnu pripremu i dostupnost obroka, kvalitetniju prehranu i dostavu hrane osobama kojima je potrebna.

Također navode da je za stručnu podršku i savjetovanje predložen iznos od 150.453 KM za 25 projekata, te da su obuhvaćeni porodična terapija i savjetovališta, podrška biološkim i hraniteljskim porodicama, prevencija nasilja, kao i usluge za djecu s teškoćama u razvoju i osobe sa invaliditetom. Među projektima su „E-socijalni radnik“, „Snažne porodice, snažne zajednice“, „Porodice na prvom mjestu“ i „Akademija za tranziciju u odraslu dob i samostalan život osoba s Down sindromom“.

– Po 90.000 KM predloženo je za socijalno poduzetništvo i socijalne inovacije, te za podršku uključivanju u zajednicu nakon institucionalne brige. Ove oblasti obuhvataju četiri, odnosno pet projekata, među kojima su mentorski program „Stariji brat, starija sestra“ u SBK i ZDK, „Od vještine do posla“, podrška višečlanim porodicama putem kartice „Tri plus“, SUMERO-ov program podrške životu u zajednici, te projekti podrške mladima nakon izlaska iz institucionalne brige. Za jačanje stručnih kompetencija radnika u socijalnoj i dječijoj zaštiti predloženo je 60.000 KM kroz pet projekata. Dodatnih 20.000 KM namijenjeno je za pet istraživačkih i izdavačkih projekata, uključujući „Mostove znanja“, „Sigurne i osnažene“, „Prava mama“ i istraživanje „Dostojanstven porod kao pravo“ – navedeno je u saopćenju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike uz napomenu da je link sa prijedlogom projekata dostupan na njihovoj web stranici.