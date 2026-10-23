Pojačane kontrole tehničkih pregleda vozila širom FBiH: Kazne do 15.000 KM

Sve stanice za tehnički pregled vozila koje imaju odobrenje za rad na području Federacije Bosne i Hercegovine bit će obuhvaćene zajedničkim inspekcijskim kontrolama federalnih i kantonalnih saobraćajnih inspektora. Posebna pažnja bit će posvećena tome da li se tehnički pregledi zaista provode u skladu s propisima, jesu li evidentirani rezultati vjerodostojni te ispunjavaju li stanice uslove za rad.

Za utvrđene nepravilnosti predviđene su novčane kazne koje za pravna lica iznose i do 15.000 KM.

Kako je saopćeno iz Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP), Federalni saobraćajni inspektorat, u saradnji s kantonalnim saobraćajnim inspekcijama, već provodi zajedničke nadzore, koji će u narednom periodu obuhvatiti sve ovlaštene stanice za tehnički pregled vozila u FBiH.

Šta će inspektori posebno kontrolisati?

Zajedničke aktivnosti dogovorene su na sastanku glavnog federalnog i glavnih kantonalnih saobraćajnih inspektora, nadležnih inspektora za cestovni saobraćaj Srednjobosanskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona te predstavnika Federalnog ministarstva saobraćaja i komunikacija.

Na sastanku, održanom u sjedištu FUZIP-a, utvrđeni su prioriteti nadzora i dogovoreno zajedničko djelovanje inspektora na terenu kako bi se osigurala dosljedna primjena propisa i zakonit rad stanica za tehnički pregled vozila.

Inspektori će posebno provjeravati prisustvo voditelja i kontrolora tehničkog pregleda, odnosno da li oni stvarno obavljaju poslove za koje su zaduženi, kao i ispunjenost propisanih kadrovskih uslova.

Kontrolisat će se i da li se sve propisane radnje tokom tehničkog pregleda zaista obavljaju te odgovaraju li evidentirani rezultati provedenim pregledima.

Posebna pažnja bit će usmjerena i na pravilnost i potpunost evidencija o obavljenim tehničkim pregledima, kao i na opremu i uređaje kojima se utvrđuje tehnička ispravnost vozila.

Inspektori će provjeravati i poštuju li stanice propisane rokove za ispitivanje i baždarenje obaveznih mjernih uređaja.

Kazne od 3.000 do 15.000 KM

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove podsjećaju da su stanice za tehnički pregled vozila dužne osigurati odgovarajuće kadrovske, tehničke i organizacione uslove za rad.

To podrazumijeva pravilno provođenje svih kontrolnih radnji, vođenje vjerodostojnih evidencija te korištenje propisane mjerne opreme koja je ispitana i baždarena u zakonom predviđenim rokovima.

Za nepoštivanje zakonskih odredbi kojima je uređen rad stanica za tehnički pregled vozila, Zakonom o cestovnom prijevozu Federacije BiH propisane su novčane kazne od 3.000 do 15.000 KM za pravna lica, dok se za odgovorna lica u pravnim licima kazne kreću od 500 do 2.000 KM.

Ukoliko tokom nadzora utvrde nepravilnosti, nadležni inspektori poduzimat će mjere propisane zakonom.

Cilj je veća sigurnost na cestama

Iz FUZIP-a ističu da zajedničke kontrole federalnih i kantonalnih inspekcija imaju za cilj ujednačavanje inspekcijske prakse, dosljednu primjenu propisa i povećanje pouzdanosti tehničkih pregleda vozila.

Pravovremeno otkrivanje tehničkih neispravnosti vozila i zakonit rad stanica za tehnički pregled trebali bi doprinijeti većoj sigurnosti svih učesnika u cestovnom saobraćaju.