U nedjelju privremena obustava saobraćaja u Tuzli zbog maratona

Policijska uprava Tuzla izdala je Naredbu o privremenoj izmjeni/obustavi režima saobraćaja na području grada Tuzla u nedjelju 25.10.2026. godine, povodom održavanja desetog “Tuzlanskog maratona” u vremenskom periodu od 07,00 do 14,30 sati, uz predviđeno sukcesivno otvaranje raskrsnica u skladu sa prolaskom učesnika.

Plan zatvaranja ulica:

Od 7:00 do 14:30 sati: Most Panonika, odnosno Ulica profesora Ibre Pašića, ulica koja vodi prema Ulici Kulina bana te ulica koja od Trga slobode vodi prema mostu.

Od 9:00 do 14:00 sati: Ulica Ludviga Kube i Ulica Džindić mahala, sve do ulaza u kompleks Panonskih jezera.

Od 9:00 do 13:30 sati: Ulica Kulina bana, na dionici od Skvera do kružnog toka kod Tenisa, u obje saobraćajne trake.

Od 9:00 do 11:45 sati: Ulica 2. tuzlanske brigade i Ulica Maršala Tita, do raskrsnice na Brčanskoj Malti, uz zatvaranje južne saobraćajne trake.

Od 9:00 do 10:20 sati: Sjeverna kolovozna traka Južne magistrale, na pravcu Ulica 15. maja – Bulevar 2. korpusa Armije BiH – Ulica Obala Zmaja od Bosne – Ulica Bosne Srebrene – Ulica Mitra Trifunovića Uče – Ulica Husinskih rudara – Ulica Nikole Tesle.

Na ovoj dionici planirano je sukcesivno otvaranje saobraćaja, svakih 25 minuta, na dijelovima između raskrsnica, i to redom: kod Džamije “Kralj Abdullah”, kod Elektro-Tuzle, kod Doma penzionera, kod TC Tuzlanka i kod Bingo City Centra.

Od 9:45 do 11:45 sati: Franjevačka ulica, Pozorišna ulica, Ulica Kazan mahala, Turalibegova ulica, Ulica Maršala Tita, Aleja bosanskih vladara i Ulica Ivana Ribara.

Od 9:30 do 10:30 sati: Ulica Džemala Bijedića.

Od 10:15 do 13:30 sati: Džafer mahala i Ulica Muhameda Hevaija Uskufija, kojom će se kretati maratonci.

Na ovoj dionici će od 12:00 do 13:30 sati biti omogućeno povremeno i kontrolisano propuštanje vozila, uz kretanje malom brzinom lijevom saobraćajnom trakom. Desnom trakom kretat će se najsporiji učesnici maratona, uz pratnju bicikla ili motocikla.

Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da imaju razumijevanja i da poštuju upute ovlaštenih službenih lica Policijske uprave Tuzla u vrijeme realizacije ovih aktivnosti, kao i privremenu saobraćajnu signalizaciju koja će biti postavljena od strane organizatora maratona.