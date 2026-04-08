Obilježavanja Svjetskog dana Roma – u fokusu pristup obrazovanju

Povodom obilježavanja Svjetskog dana Roma Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i UG „Evropski put Roma“ Tuzla danas, 8. april 2026. godine u Narodnom pozorištu Tuzla sa početkom u 10:00 sati organizuju „Promociju odličnih učenika osnovnih i srednjih škola romske nacionalnosti za školsku 2024/2025 godinu“.

Na manifestaciji će biti promovisan 51 učenik koji će osim priznanja dobiti i jednokratnu stipendiju.

Istog dana UG „Evropski put Roma“ Tuzla, u Galeriji Hotela Mellain Tuzla (Aleja Alije Izetbegovića 3 Tuzla), sa početkom u 12:15 sati, uz pokroviteljstvo Ministarstva obrazovanja i nauke TK i Vlade Tuzlanskog kantona, organizira Okrugli sto pod nazivom „Obrazovanje Roma u Bosni i Hercegovini – izazovi i perspektive“. Na Okruglom stolu svoje učešće su najavili predstavnici obrazovnih vlasti Tuzlanskog kantona, predstavnici Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, predstavnici nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i Europske unije.

U fokusu Okruglog stola su tematski blokovi koji se odnose na pristup obrazovanju Roma, kvalitetu obrazovanja i pristupu obrazovanju, te perspektivama i rješenjima.