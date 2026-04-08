Potpisano primirje, cijene nafte vrtoglavo pale

Cijene nafte vrtoglavo su pale nakon što je objavljeno privremeno primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, čime je ublažen strah od šireg sukoba i mogućeg prekida ključnih energetskih tokova.

Prema dostupnim informacijama, riječ je o dvosedmičnom dogovoru o obustavi neprijateljstava, postignutom uz posredovanje međunarodnih aktera.

Jedan od ključnih elemenata dogovora odnosi se na Hormuški moreuz, jednu od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta za transport nafte. Upravo je strah od njegove blokade prethodnih dana pogurao cijene energenata naglo naviše. Signal da bi plovidba mogla biti normalizovana bio je dovoljan da tržišta reaguju u suprotnom smjeru.

Reakcija tržišta bila je trenutna. Nafta tipa Brent pala je na 94,38 dolara po barelu, što predstavlja pad od 13,66 posto u kratkom vremenskom periodu, prema posljednjim dostupnim podacima.

Nakon višednevnog rasta uzrokovanog tenzijama i strahom od poremećaja u snabdijevanju, vijest o privremenom smirivanju situacije donijela je olakšanje.

Ovakav razvoj događaja mogao bi se odraziti i na tržište goriva u Bosni i Hercegovini, iako se promjene na pumpama obično ne dešavaju odmah, već sa određenim vremenskim pomakom.