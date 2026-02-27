Ove godine steone junice će dijeliti u tri bh. grada: Traži se dobavljač za 48 grla

Raspisan je javni poziv ponuđačima da dostave svoje ponude za nabavku i isporuku steonih junica za potrebe projekata koje provodi Muslim Aid Association u 2026. godini. Radi se o nabavci 48 steonih junica za projekat stočarstva koji se ove godine realizira u Zavidovićima, Bihaću i Bratuncu.

Grla trebaju biti pasmine Simental, porijeklom iz Njemačke, steone između 5 i 7 mjeseci, minimalne tjelesne težine od 550 kg, starosti do maksimalno 26 mjeseci i osjemenjene sa najmanje 14 mjeseci starosti. Također, moraju biti testirane na zarazne bolesti (bruceloza, leukoza i tuberkuloza) u skladu sa mjerama koje je propisao Ured za veterinarstvo BiH.

Potreban je i dokaz o pedigreu kojim se utvrđuje mliječnost od min. 6.000-10.000 litara/laktacija, te matični list (pasoš) sa urednim i tačnim podacima.

Rok za dostavljanje ponuda je 23. mart 2026. godine do 15:00 sati. Ugovor o kupovini i isporuci steonih junica će biti dodijeljen ponuđaču koji zadovolji najoptimalniji odnos između ponuđene robe i cijene iste.

Podsjetimo, prošle godine je u okviru ovog projekta za domaćinstva u BiH nabavljeno 48 junica, pri čemu je trošak nabavke jedne steone iznosio 6.000 KM, a od čega su korisnici učestvovali s po 900 KM. Kroz program “Socio-ekonomsko osnaživanje”, u okviru kojeg se realizira i projekat stočarstva, do sada je podržano više od 3.600 domaćinstava širom Bosne i Hercegovine.

