 Oboreni rekordi u dolascima i noćenjima turista u Sarajevu

Turistička sezona u Kantonu Sarajevo nastavlja bilježiti odlične rezultate i u julu 2025. godine.

Prema podacima nadležnih institucija, u julu je zabilježeno 108.188 gostiju, što predstavlja porast od 2,5% u odnosu na juli prošle godine. Od toga je 98.960 stranih i 9.228 domaćih gostiju.

Ukupan broj noćenja u julu iznosi 235.855, od čega je 215.956 stranih i 19.899 domaćih noćenja, što predstavlja rast od 0,9% u odnosu na juli 2024.

Najviše turista stiglo je iz Turske, Saudijske Arabije, Hrvatske, Srbije, SAD-a, Kine, Slovenije, Njemačke, Velike Britanije i UAE.

Kumulativno, za period januar – juli 2025. broj turista u KS iznosi 474.138, što je porast od 8,4% u odnosu na isti period prethodne godine. Ukupan broj noćenja iznosi 1.064.495, što je povećanje od značajnih 14,3% u odnosu na isti period 2024.

“Ovi podaci potvrđuju da je Sarajevo, uprkos izazovima u regiji, i dalje atraktivna i konkurentna turistička destinacija. Kvalitetna ponuda, brojne ljetne manifestacije, festivalska atmosfera, unaprijeđena avio-povezanost i kontinuirana promocija doprinijeli su ovakvim rezultatima. Turistička zajednica Kantona Sarajevo izražava zadovoljstvo postignutim brojkama te najavljuje daljnje aktivnosti na unapređenju ponude, promociji planinskog turizma i pripremama za jesenju i zimsku sezonu”, saopćio je predsjednik Turističke zajednice KS Haris Fazlagić. KLIX