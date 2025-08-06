FRONTEX uskoro izlazi na granice BiH: Djelovanje će im biti usmjereno na tri ključne oblasti

Ministarstvo sigurnosti BiH navodi da se Sporazum privremeno primjenjuje od dana potpisivanja, dok je postupak ratifikacije pokrenut upućivanjem dokumenta Ministarstvu vanjskih poslova BiH.

Sporazum između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o operativnim aktivnostima koje provodi Agencija za evropsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX) u Bosni i Hercegovini, potpisan 11. juna ove godine, značajan je iskorak ka jačanju regionalne i evropske sigurnosti, rečeno je za Fenu iz Granične policije BiH i Ministarstva sigurnosti BiH.

Iz Granične policije BiH ističu da ovaj sporazum predstavlja ulazak Bosne i Hercegovine u evropski sistem kolektivne sigurnosti, čime se značajno unapređuje borba protiv organizovanog kriminala, krijumčarenja i drugih prijetnji koje proizilaze iz ilegalnih migracija. Službenici FRONTEX-a, koji će biti raspoređeni u BiH, djelovat će isključivo u saradnji sa Graničnom policijom BiH, po instrukcijama domaćih službenika, te u potpunosti u skladu sa zakonima BiH, međunarodnim i EU normama.

Tri ključne oblasti

Njihovo djelovanje bit će usmjereno na tri ključne oblasti: provjeru dokumenata i detekciju lažnih identiteta, borbu protiv prekograničnog kriminaliteta, te tehničku i logističku podršku, uključujući opremu, vozila i sredstva za nadzor granice. Time se dodatno jačaju tehnički i operativni kapaciteti Granične policije BiH, a BiH se pozicionira kao pouzdan partner u evropskom sigurnosnom sistemu.

Ministarstvo sigurnosti BiH navodi da se Sporazum privremeno primjenjuje od dana potpisivanja, dok je postupak ratifikacije pokrenut upućivanjem dokumenta Ministarstvu vanjskih poslova BiH.

U prethodnom periodu, pripadnici FRONTEX-a su djelovali na određenim graničnim prelazima kao posmatrači, na osnovu Radnog sporazuma iz 2009. godine, koji nije omogućavao izvršna ovlaštenja. Novi sporazum omogućava FRONTEX službenicima da zajedno sa pripadnicima Granične policije BiH obavljaju poslove graničnih provjera, a planiran je i njihov angažman u nadzoru graničnog pojasa, u skladu sa operativnim potrebama.