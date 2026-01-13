Od 26. januara blokada teretnih granica: Ujedinjuju se prijevoznici iz BiH i Srbije

Uputili su apel institucijama Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Evropskoj komisiji da hitno pronađu rješenje koje će profesionalnim vozačima vratiti pravo na rad i omogućiti nesmetano funkcionisanje međunarodnog transporta.

Konzorcij Logistika Bosne i Hercegovine i udruženje PUMEDTRANS iz Srbije najavili su pokretanje zajedničkih aktivnosti od 26. januara ove godine. Cilj je, kako navode, borba za očuvanje prava na rad profesionalnih vozača i nesmetano funkcionisanje lanaca snabdijevanja.

U Konzorciju Logistika BiH su za Fenu naveli da su tokom proteklih 12 mjeseci predstavnici sektora drumskog transporta uložili maksimalne napore da Evropskoj komisiji i relevantnim institucijama objasne posljedice postojećeg režima primjene pravila boravka na vozače. Prema njihovim riječima, trenutna regulativa tretira profesionalne vozače kao turiste, čime im se faktički uskraćuje pravo na rad.

Upozoravali su, kako ističu, da se time direktno ugrožavaju lanci snabdijevanja, nanosi ozbiljna šteta privredi i Bosne i Hercegovine i Srbije te usporavaju robni tokovi na regionalnom i evropskom tržištu.

– U tom procesu smo se pozivali na principe Berlinskog procesa, Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i na evropske vrijednosti slobodnog kretanja robe, usluga i rada. Objašnjavali smo svaki segment problema, trošili sate i dane u pokušaju da pronađemo institucionalno rješenje i očuvamo partnerski odnos u interesu privrede. Nažalost, takav pristup nije dao rezultate – navode iz Konzorcija Logistika BiH.

Moguće posljedice koje najavljuju uključuju: poremećaje u upravljanju lancima snabdijevanja, dodatne troškove za kompanije i privredu, usporavanje i otežan protok roba, ugrožavanje stabilnosti tržišta i poslovne saradnje u regionu.

Uputili su apel institucijama Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Evropskoj komisiji da hitno pronađu rješenje koje će profesionalnim vozačima vratiti pravo na rad i omogućiti nesmetano funkcionisanje međunarodnog transporta.

Predsjednik Udruženja za međunarodni transport iz Srbije Neđo Mandić izjavio je medijima da se najavljena blokada svih teretnih graničnih prijelaza prema zemljama Šengena zbog problema koje im stvara novi Entry-Exit sistem (EES), koji bilježi ulazak i izlazak prevoznika, ne odnosi nikako na putničke prijelaze, već isključivo na teretne terminale, gdje će kamioni biti parkirani tako da ni u jednom trenutku ne bude moguće ulaziti ili izlaziti sa robom.