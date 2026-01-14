Četvrtak, 15 Januara, 2026
NaslovnicaSREBRENIKSERVISNE INFORMACIJE

Servisne informacije: Rođeno sedam beba u UKC-u Tuzla

By admin
0
60

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodila se 1 saobraćajna nezgoda u kojoj nije bilo povrijeđenih lica.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 58 pregleda pregleda, 6 terenskih intervencija i 1 kućna posjeta, 4 pacijenta su nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, tri djevojčice i četiri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

ELEKTRO – Nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

Prethodni članak
Od 26. januara blokada teretnih granica: Ujedinjuju se prijevoznici iz BiH i Srbije
Naredni članak
Veće penzije u FBiH uz novi zakon, no buduće penzionere čeka neugodan šok
admin

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

Učitati više

SREBRENIK VIJESTI

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a