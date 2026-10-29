Vlada TK omogućila upis dodatnih 40 studenata na drugi i treći ciklus studija

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na prijedlog Senata Univerziteta u Tuzli za upis dodatnih 40 kandidata na drugi i treći ciklus studija u akademskoj 2026/27. godini. Riječ je o kandidatima koji su ispunili uslove za upis, ali su se na konačnim rang-listama našli izvan prvobitno odobrenih upisnih kvota. Ovom odlukom omogućava im se nastavak akademskog obrazovanja u statusu samofinansirajućih studenata. Od ukupnog broja dodatnih mjesta, 14 je predviđeno na drugom, a 26 na trećem ciklusu studija. Najveći broj odnosi se na Medicinski fakultet, gdje će biti omogućen upis 31 dodatnog kandidata, od čega 24 na doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“, a sedam na studije medicinsko-laboratorijske dijagnostike i radiološke tehnologije. Preostala mjesta raspoređena su na Ekonomskom, Filozofskom, Tehnološkom i Fakultetu za tjelesni odgoj i sport.

Odluka je donesena na inicijativu Univerziteta u Tuzli, uz potvrdu fakulteta da raspolažu odgovarajućim prostornim i kadrovskim kapacitetima za realizaciju nastave. Time se omogućava većem broju zainteresovanih kandidata da nastave obrazovanje i stručno usavršavanje na Univerzitetu u Tuzli.