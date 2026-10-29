OSCE: Potreba za snažnijim institucionalnim odgovorom na rodno zasnovana krivična djela učinjena iz mržnje u Jugoistočnoj Evropi

Efikasan odgovor na rodno zasnovana krivična djela učinjena iz mržnje zahtijeva više od propisa – za to su potrebne jasne zakonske definicije, dosljedno postupanje institucija i snažnija saradnja, u cilju kažnjavanja počinilaca i svrsishodne zaštite žrtava. Ovo je bila centralna poruka ovogodišnje Konferencije o incidentima i krivičnim djelima učinjenim iz mržnje u Jugoistočnoj Evropi, održane danas u Sarajevu. Konferenciji su prisustvovali predstavnici pravosuđa, tužilaštava, policijskih agencija, akademske zajednice i nevladinih organizacija te predstavnici misija OSCE-a sa teritorije Jugoistočne Evrope i predstavnici Ureda OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).

U fokusu diskusije bili su izazovi u prepoznavanju, istrazi i procesuiranju krivičnih djela motiviranih rodno zasnovanim predrasudama, uključujući tu i odnos između rodno zasnovanih krivičnih djela učinjenih iz mržnje, rodno zasnovanog nasilja i femicida. Učesnici su analizirali razlike u novonastalim zakonskim okvirima širom regije, izazove u dokazivanju rodno zasnovanih predrasuda kao motiva za počinjenje krivičnog djela i propuste u prikupljanju podataka koji ograničavaju efikasnost odgovora institucija.

„Za prelazak s koncepta na praksu, potrebno je više od propisa. Potrebni su znanje, opredjeljenje institucija, pouzdana stručna procjena i kontinuirana saradnja. Naš zajednički cilj mora biti da osiguramo da zakonski i institucionalni okvir pruže svrsishodnu zaštitu, kažnjavanje počinilaca i pristup pravdi“, izjavio je Ivo Lupis, šef Odjela za ljudsku dimenziju pri Misiji OSCE-a u Bosni i Hercegovini.

Proistekla iz više od decenije regionalne saradnje u Jugoistočnoj Evropi u oblasti incidenata i krivičnih djela učinjenih iz mržnje, ostvarene uz podršku OSCE-a, ova konferencija pružila je platformu za razmjenu iskustava, prepoznavanje zajedničkih izazova i analizu prioriteta za jačanje saradnje i odgovora institucija.