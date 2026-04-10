Pošiljke pale na granici: Zabranjen uvoz sjemenskog kukuruza i sadnog materijala

Na granici Bosne i Hercegovine zabranjen je uvoz dvije pošiljke sjemena kukuruza koje nije ispunjavalo propisane norme kvaliteta, kao i dvije pošiljke sadnog materijala zbog utvrđenog prisustva karantinski štetnog organizma.

Posebne kontrole početkom sjetve

Kako je saopćila Republička fitosanitarna inspekcija RS, ustaljena je praksa da sa početkom sjetvene sezone posebnu pažnju prilikom kontrola pri uvozu usmjeravaju na kontrolu kvaliteta sjemena poljoprivrednog bilja, sadnog materijala, đubriva i drugog poljoprivrednog repromaterijala.

“Imajući u vidu da je kvalitet sjemena osnovni faktor koji direktno određuje zdravlje usjeva, potencijal prinosa i u konačnici ekonomsku isplativost poljoprivredne proizvodnje, cilj rada poljoprivredne i fitosanitarne inspekcije je osigurati kvalitetno i sigurno sjeme poljoprivrednog bilja u prometu”, naveli su iz Inspektorata RS.

U ovoj godini je inspekcija, dodaju, prilikom uvoza sjemena i sadnog materijala za potrebe laboratorijskih analiza uzela 177 uzoraka. Nakon izvršenih analiza za četiri pošiljke zabranjen je uvoz jer nisu ispunjavale propisane uslove. Važno je naglasiti da pošiljke koje se uzorkuju ostaju pod nadzorom do dobijanja rezultata analize, čime se sprečava da se sjeme i sadni materijal koji ne odgovara propisanim zahtjevima nađe na tržištu.

Tržište pod kontrolom

Takođe, u proteklom periodu izvršen je nadzor svih poljoprivrednih apoteka u Republici Srpskoj u cilju kontrole sjemena poljoprivrednog bilja u prometu. Posebna pažnja usmjerena je na deklarisanje i obilježavanje sjemena u prometu odgovarajućim etiketama koje predstavljaju potvrdu porijekla i kvaliteta.

“Izvršeno je 257 kontrola, od čega je 69 bilo s utvrđenim nepravilnostima upravo zbog neadekvatnog obilježavanja sjemena. Po tom osnovu van prometa je privremeno stavljeno oko 113 tona sjemena poljoprivrednog bilja, do otklanjanja nepravilnosti“, navode u saopćenju, dodavši kako je tržište sjemena u Republici Srpskoj u potpunosti pod kontrolom inspekcije.

