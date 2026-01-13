Servisne informacije: Danas akcija dobrovoljnog darivanja krvi

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodila se 1 saobraćajna nezgoda u kojoj nije bilo povrijeđenih lica.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 55 pregleda pregleda, 1 terenska intervencija i 1 kućna posjeta, 3 pacijenta su nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, četiri djevojčice i četiri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i jedan dječak.

ELEKTRO – Nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

Crveni križ Grada Srebrenika, u saradnji s Zavodom za transfuziologiju UKC-a Tuzla, organizuje prvu ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati danas utorak, 13. januara u Domu kulture Srebrenik u terminu od 09:00 do 12:00 sati.

Danas u Srebreniku očekuje se sunčan dan bez padavina. Temperature će se kretati od -1°C u ranim jutarnjim satima do 8°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren, s najjačim udarima do 5.2 m/s popodne.