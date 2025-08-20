Odluka Ustavnog suda BiH vjetar u leđa za veću slobodu novinarima

Novinaru koji bude izložen sudskom progonu dovoljno je da se pozove na moju pobjedu pred Ustavnim sudom BiH, od koje očekujem da će dati veću slobodu kolegama u medijskom izražavanju.

To je za “Nezavisne novine” rekao Vahidin Durić, novinar iz Bihaća, nakon što je Ustavni sud donio odluku u njegovu korist, a kojom je utvrđeno da su mu niži sudovi, opštinski i kantonalni, povrijedili pravo na slobodu izražavanja, zagarantovano Ustavom BiH.

Slučaj se odnosi na članak pod naslovom “Predstavljamo vam genijalca iz Bužima: Za tri mjeseca završio fakultet”, koji je Durić na svom portalu prenio s drugog portala. U tekstu je na satiričan način ukazivano na to da je jedan zvaničnik i dugogodišnji direktor javnog preduzeća stekao diplome više i visoke stručne spreme u izuzetno kratkom roku.

Durić je tužen, te je, prema presudi prvostepenog suda, bio dužan da tužitelju isplati 1.000 maraka plus sudske troškove, što je potvrdio i drugostepeni sud, nakon čega ovaj novinar podnosi apelaciju Ustavnom sudu BiH, koji ukida presudu Kantonalnog suda u Bihaću i predmet vraća na hitno ponovno odlučivanje.

“Odluku Ustavnog suda doživio sam kao ličnu pobjedu, ali to nije samo moja pobjeda, nego pobjeda svih časnih novinara u BiH. Tuže nas zbog svega. A odluka Ustavnog suda je jasna. Očekujem da će ova odluka dati veću slobodu novinarima u izražavanju. Novinar, koji god bude izložen progonu, dovoljno mu je da se pozove na ovu odluku Ustavnog suda. Ustavni sud je stao u odbranu Evropske konvencije o ljudskim pravima i Ustava BiH”, rekao je Durić.

Advokatica iz Banjaluke Jovana Kisin Zagajac kaže da odluka Ustavnog suda BiH donosi značajan doprinos zaštiti slobode javnog izražavanja.

“Ona dosljedno primjenjuje trodijelni test, kriterijum Evropskog suda za ljudska prava, koji, kada je u pitanju sloboda javnog izražavanja, nosi tri glavna pitanja koja opravdavaju miješanje države u ovo pravo, a to su, pod jedan – da li je miješanje u skladu sa zakonom, pod dva – da li predstavlja legitiman cilj, te pod tri – da li je nužno i neophodno u jednom demokratskom društvu”, rekla je Kisin Zagajac.

Prema njenim riječima, primjena trodijelnog testa je uvijek značajna kada su u pitanju osnovna ljudska prava.

“Takođe, odluka je značajna jer nas je Sud ponovo poučio šta predstavlja činjenica, a šta vrijednosni sud u kojoj distinkciji redovni sudovi, nažalost, i dalje lutaju”, istakla je Kisin Zagajac za “Nezavisne novine”.

Iz Udruženja “BH novinari” su saopštili da je Ustavni sud BiH donio konačnu presudu u korist novinara Durića, kojom je utvrđeno da su mu niži sudovi, opštinski i kantonalni, povrijedili pravo na slobodu izražavanja.

“Iako je autor spornog teksta objavio i demanti uz kopije diploma koje je poslao tužilac, niži sudovi su proglasili Durića krivim za klevetu, izrekli mu novčanu kaznu od 1.000 KM te ga obavezali na javno izvinjenje. U apelaciji pred Ustavnim sudom Durić je tvrdio da se radi o temi od javnog interesa, da je članak bio satiričan komentar, a ne doslovna tvrdnja, te da su objavljeni svi relevantni demantiji”, saopšteno je iz Udruženja “BH novinari”.

Ustavni sud je, dodaju, ukinuo presudu Kantonalnog suda u Bihaću i predmet vratio na ponovno odlučivanje po hitnom postupku.

“Ova odluka Ustavnog suda BiH predstavlja značajan korak u zaštiti slobode izražavanja, posebno kada su u pitanju novinari i mediji koji se bave temama od javnog značaja i koriste izražajne forme poput satire. Sud je podsjetio da sloboda izražavanja obuhvata i iznošenje stavova koji mogu biti provokativni, uznemirujući ili šokantni, ali koji doprinose javnoj debati u demokratskom društvu”, naveli su iz Udruženja “BH novinari”.

Marko Divković, predsjednik Udruženja “BH novinari”, kaže da u prvi mah ova odluka Ustavnog suda daje neku vrstu optimizma i ohrabrenja, u smislu da se neke stvari u domaćem pravosuđu, kada su u pitanju medijske slobode, mijenjaju nabolje.

“Kad sud kaže da je medijska sloboda važnija od principa koje bi tužilac htio da inaugurira, onda to treba shvatiti kao uputu svima onima koji o tome ozbiljno razmišljaju. Međutim, pošto kod nas nije ništa onako kako izgleda, taj optimizam ima nekoliko upitnika jer u sav taj kontekst stavljam ova događanja koja se odnose na koleginicu Natašu Miljanović Zubac, jer čitam da Tužilaštvo njoj stavlja na teret da ona ruši uticaj Tužilaštva. Pa, Tužilaštvo bi trebalo samo da brine o svom uticaju. Ugled Tužilaštva se ne dobija dekretom o njegovom osnivanju, nego profesionalnim radom”, rekao je Divković za “Nezavisne novine”