Održana manifestacija Izbor sportiste grada Srebrenika za 2025. godinu

U prepunoj velikoj Sali Doma kulture i u prelijepoj atmosferi održana je manifestacija Izbor sportiste grada Srebrenika za 2025, godinu.

Bila je ovo još jedna sjajno organizovana manifestacija, a titulu najboljeg sportiste Srebrenika za ovu godinu ponijela je sjajna karatistkinja Hana Duranović.

Sportisti i sportski klubovi iz Srebrenika u protekloj godini postigli su zapažene rezultate i 2025. godina može se smatrati prilično uspješnom za sport u ovome gradu.

Manifestaciju Izbor sportiste grada Srebrenika organizuje Sportski savez grada Srebrenika, a pod pokroviteljstvom Gradske uprave u čije ime se obratio gradonačelnik Adnan Bjelić i Ministarstva za kulturu,sport i mlade TK koje je predstavljao ministar Damir Gazdić.

Dodijeljene su nagrade u nekoliko kategorija kao i posebna priznanja, a upriličen je i kvalitetan muzički program u izvedbi Melike Moranjkić i Kenana Hasića.

U kategoriji nogometa za najbolje su proglašeni Vedad Musić, David Hodžić, Mirsad Kešetović, Anel Jugović te Elvedin Aletić.

U kategoriji dvoranski sportovi najbolji su bili: Bakir Husičić, Ahmet Kešetović, Maid Čaušević te Sanjin Tursunović.

Nagrade u kategoriji borilački sportovi su dobili: Nadja Bešić, Arif Ibrić, Hana Duranović i Adin Mujkić.