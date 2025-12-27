Subota, 27 Decembra, 2025
Gradonačelnik Adnan Bjelić upriličio prijem za direktora Vijeća stranih investitora BIH

Gradonačelnik Adnan Bjelić u Srebreniku je primio direktora Vijeća stranih investitora – Foreign Investors Council BiH, gospodina Nedima Makarevića, s kojim je imao otvoren i sadržajan razgovor o stanju lokalne privrede, njenim realnim potencijalima, ali i izazovima s kojima se svakodnevno susreću investitori i poduzetnici.

-“Razgovarali smo o tome kako dodatno ojačati saradnju između lokalne zajednice, institucija i privatnog sektora, te kako industrijski, kadrovski i preduzetnički potencijal Srebrenika pretvoriti u održiv ekonomski rast. Srebrenik ima znanje, rad i tradiciju, ali kao i mnoge sredine u Bosni i Hercegovini, mora raditi na efikasnijim administrativnim procesima, stabilnijem poslovnom okviru i snažnijoj institucionalnoj podršci.

Uloga FIC-a u tom procesu je izuzetno važna – povezivanje aktera, zagovaranje boljih politika i podrška da dobre lokalne priče prerastu u dugoročno uspješne investicione primjere.

Ekonomija se ne gradi deklaracijama, već konkretnim radom na terenu. Partnerstvom, dijalogom i upornošću, korak po korak, gradimo jaču lokalnu privredu i stabilniji poslovni ambijent – za Srebrenik i za Bosnu i Hercegovinu”, naveo je gradonačelnik Bjelić nakon ovog sastanka.

