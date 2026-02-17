Utorak, 17 Februara, 2026
Održana promocija knjige “Oči kad zatvorim”, autora Dževada Džanića

Sinoć je u Plavoj sali, u okviru manifestacije “Dani Povelje”, održana promocija knjige “Oči kad zatvorim” našeg sugradjanina Dževada Džanića.

Bilo je ovo jedno toplo druženje u prepunoj sali, a knjiga je jedno prelijepo autobiografsko svjedočanstvo o Srebreniku, životu, događajima, ljudima i običajima iz prošlosti, o vremenu i čaršiji kakve više nema.

Osim autora o knjizi su govorili promotori: Ramo Džombić Učo, Kemal Nurkanović te Nedžad Bešić.

Pokrovitelj manifestacije je Grad Srebrenik, gradonačelnik Adnan Bjelić, uz podršku Turističke zajednice Srebrenik, a tehnički realizator programa je Centar za kulturu i informisanje Srebrenik.

